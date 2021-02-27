"موتورولا" تطلق 3 ساعات ذكية جديدة في 2021

تخطط شركة موتورولا لإطلاق ثلاث ساعات ذكية دفعة واحدة في عام 2021، ستختلف هذه الأجهزة في التصميم وقد تستهدف مستهلكين مختلفين.

واللافت أن الشركة متعددة الجنسيات لن تكون هي من ستصنعها، لكن سيتم ذلك عبر وكيل مرخص له.

وفقًا لتسريب تقني من صفحة على تويتر تحمل اسم فيليب بارهاو، شاركت أيضًا بعض الصور الترويجية للأجهزة، ستطلق موتورولا الطرز التالية من خط الساعات الذكية الجديد Moto Watch وMoto Watch One و Moto G Smartwatch.

🔺وبفضل لقطات الشاشة المسربة، أصبح من المعروف أيضًا كيف ستبدو الساعات الجديدة، النقطة الأكثر لفتًا للانتباه هي أن تصميم Moto Watch مشابه لتصميم Apple Watch حيث ستكون أول ساعة لموتورولا بقرص مستطيل الشكل، بينما تتبع Watch One وG Smartwatch التنسيق الدائري التقليدي، تمامًا مثل ساعات Moto 360 السابقة.

ولا تزال خصائص الساعة غير معروفة؛ حيث من المتوقع أن تعمل الساعات الذكية من موتورولا بنظام تشغيل Wear OS من غوغل.

ويرجح أن تكون ايضًا ساعة Moto G الأقل تكلفة من بين الثلاثة.

في غضون ذلك، تهدف موتورولا عبر تقديم باقة متنوعة من ساعاتها الذكية إلى إرضاء نوعين من المستخدمين، تختص الأولى بتلبية احتياجات من يبحثون عن تصميم كلاسيكي، فيما تخصص الثانية لمن يمارسون الرياضة.

في الوقت الحالي، لا توجد حتى الآن أي تفاصيل عن المواصفات الفنية للنماذج الثلاثة، لكن بحسب توقعات، سيتم إطلاق كل من Moto Watch وMoto Watch One في تموز يوليو 2021 وMoto G Smartwatch في حزيران يونيو 2021.