"واتس اب" تطلق ميزة جديدة لمشاركة الفيديوهات

كشفت شركة ”واتس اب“ عن خاصية جديدة متعلقة بمشاركة الفيديوهات عبر منصة التواصل الاجتماعي.

وتهدف الخاصية الجديدة والتي بدأ ”واتس اب“ اختبارها في الشهر الماضي وإطلاقها حديثا، لتسهيل تجربة المستخدم وتمكينه من تعديل صوت الفيديو دون الحاجة للجوء لتطبيقات أخرى.

ووفقًا لموقع ”بوكيت ناو“، تسمح الميزة الجديدة لمستخدمي الأندرويد بكتم صوت مقطع فيديو قبل مشاركته في محادثة أو إضافته كقصة داخل التطبيق، مما يغني المستخدم عن الحاجة لاستخدام تطبيق آخر لكتم صوت الفيديو أو إعادة تسجيل الفيديو مرة أخرى بسبب ظهور الصوت فيه.

وتعمل الميزة على مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها بتطبيق كاميرا ”واتس اب“ أو التي يتم رفعها من ذاكرة الهاتف إلى التطبيق لإرسالها.

ولاستخدام الميزة كل ما على المستخدم فعله هو فتح الدردشة واختيار مقطع فيديو من مساحة تخزين الهاتف، وبمجرد رفعه إلى التطبيق سيظهر رمز صوت أسفل شريط ضبط طول الفيديو مباشرةً، ومن هناك يمكنك كتم صوت الفيديو قبل إرساله أو نشره.

وقالت شركة ”واتس اب“ على حسابها على تويتر: ”يمكنك الآن كتم صوت مقاطع الفيديو قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها في الدردشة، الميزة متوفرة الآن على نظام أندرويد“.