منذ 45 عاما.. الصين تقدم لمحة عن عينات القمر الأولى التي أعيدت إلى الأرض

شاركت إدارة الفضاء الوطنية الصينية لمحة أولية لعينات القمر الأولى التي أعيدت إلى الأرض بعد أكثر من 45 عاما.

وتم جمع العينات بواسطة المسبار الفضائي الصيني ”Chang’e 5“ الذي عاد في ديسمبر، وتزن حوالي 3.8 رطل (1731 غراما) من التربة والصخور القمرية.

وتظهر الصور عينات صغيرة مثل جزيئات الغبار، جنبا إلى جنب مع عينات داخل حاوية بلورية من الزجاج البازلتي الذي تشكل على السطح بفعل البراكين القمرية، وستعرض في المتحف الوطني الصيني في بكين.

كما يبلغ ارتفاع الحاوية 38.44 سم، وهي إشارة إلى متوسط المسافة بين الأرض والقمر، الذي يبلغ 384400 كيلومتر، كما يبلغ عرضها 22.89 سم، ما يرمز إلى المدة الزمنية لمهمة Chang’e-5 من الإطلاق إلى الهبوط، وهي 22.89 يوم.



من جانبه، قال باي تشاويو، نائب كبير مصممي المرحلة الثالثة من برنامج استكشاف القمر الصيني، خلال مؤتمر صحفي يوم 18 يناير: ”سيتم استخدام 80% من العينات في البحث العلمي“.

وبهذه المهمة تصبح الصين ثالث دولة تجلب عينات من القمر إلى الأرض، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 45 عاما التي يتم فيها الحصول على عينات من تربة القمر وصخوره إلى الأرض.

يشار إلى أن المسبار الفضائي الصيني “ Chang’e 5 أقلع على قمة صاروخ Long March-5 في نوفمبر من موقع الإطلاق Wenchang في مقاطعة Hainan في ما يعد تقدما كبيرا في برنامج الفضاء في البلاد.

وعاد المسبار في 17 ديسمبر العام الماضي، وهو يحمل أول عينات صخرية جديدة من القمر منذ أكثر من 40 عاما، ما يوفر إمكانية تكوين رؤى جديدة عن تاريخ النظام الشمسي، ويمثل حدثا تاريخيا جديدا لبرنامج الفضاء الصيني السريع التقدم.

ويعد المسبار الفضائي الصيني ”Chang’e 5“ جزءا من برنامج فضاء صيني طموح، يتضمن بناء محطة فضائية بحلول عام 2022 وإرسال مهمة استكشاف لكوكب المشتري بحلول عام 2029.