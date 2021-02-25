بمبلغ لا يصدق.. سيارة كهربائية صينية تتفوق على "تسلا"

يبدو أن أنظار العالم بدأت تتجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية، وخصصت العديد من الشركات الكبيرة أموالاً طائلة لتطوير الجناح الكهربائي لها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فهناك العديد من الشركات وضعت خططاً للقضاء على السيارات التي تعمل بالوقود.

واليوم، ظهرت سيارة كهربائية اقتصادية (EV) تُباع في الصين مقابل 4500 دولار، وتتفوق الآن على سيارات ”تسلا“، وهي واحدة من عمالقة صناعة السيارات الكهربائية الأكثر فخامة في العالم.

يتم بناء سيارة ”Hong Guang Mini EV“ كجزء من مشروع مشترك لشركة ”سايك موتور“ (SAIC Motor) المملوكة للدولة، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين مع شركة ”جنرال موتورز“ الأمريكية العملاقة للسيارات.

وتمتلك ”سايك“ حصة الأغلبية في المشروع المشترك الذي ينتج ويبيع السيارة والمعروف محليّا باسم Wuling.

في الشهر الماضي، كانت مبيعات السيارة الكهربائية ذات الميزانية المحدودة في الصين حوالي ضعف مبيعات تسلا، التي تم استجوابها هذا الشهر بشأن مشاكل تتعلق بالسلامة.

في حين أن طراز Hong Guang Mini الذي تبلغ تكلفته 4500 دولار هو الطراز الأكثر شيوعًا، إلا أن هناك طرازًا مطورًا بتكييف الهواء مقابل ما يزيد قليلاً عن 5000 دولار، ويتم تسويق السيارات على أنها ”أداة نقل للشعب“.

وأشار خبراء السيارات إلى إنه على الرغم من أنها تتخلف بشكل واضح عن تسلا عندما يتعلق الأمر بالبطارية والمدى والأداء، إلا أن ملاءمتها وسعرها المنخفض جعلاها واحدة من أفضل السيارات الكهربائية مبيعًا في الصين.

بعد إطلاقها العام الماضي، يمكن للطراز الأساس السفر لمسافة 120 كيلومتراً بشحنة كاملة وسرعة قصوى تبلغ 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلاً في الساعة) وهي جيدة بما يكفي للقيادة اليومية لمعظم المستهلكين؛ ويمكن أن يستوعب أربعة أشخاص.

من جانبه، قال شون راين، العضو المنتدب لمجموعة أبحاث السوق الصينية، لبي بي سي: ”حكومة الصين جادة بشأن الحد من التلوث وأن تصبح رائدة عالمية في تبني وتعزيز ابتكار السيارات الكهربائية“.

وللترويج للمركبات الكهربائية، تقدم الحكومة الصينية لوحات ترخيص مجانًا في العديد من المدن، قد يستغرق الأمر شهورًا، إن لم يكن سنوات، للحصول على لوحة ترخيص.

وشهدت سيارة Hong Guang Mini EV مبيعات بقيمة 112000 في النصف الثاني من عام 2020، لتحتل المرتبة الثانية بعد طراز Tesla 3 المصنوع في مصنعها في شنغهاي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استدعى خمسة منظمين صينيين شركة ”تسلا“ بشأن قضايا الجودة والسلامة في مصنعها، وتُعد الصين أكبر سوق لسيارات تسلا بعد الولايات المتحدة.

وفي شهر يناير، تجاوزت مبيعات Hong Guang Mini مبيعات ”تسلا“ تقريبًا، حيث تم بيع 25778 سيارة في الصين، بالمقارنة مع 13843 لطراز ”تسلا 3″، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA).

في الوقت نفسه، يباع الطراز 3 بحوالي 39000 دولار (27000 جنيه إسترليني) في الصين مع الأخذ في الاعتبار تخفيضات الأسعار بسبب الإنتاج المحلي.

ومن المتوقع، أن تظهر سيارة Hong Guang Mini EV خارج الصين، حيث تخطط الشركة المصنعة لتصدير السيارة حول العالم.

وقال سام فيوراني، من شركة Auto Forecast Solutions: ”يوجد في الصين الكثير من صانعي السيارات الكهربائية الصغيرة والرخيصة، ولكن معظم منتجاتهم منخفضة الجودة ومنخفضة السرعة لا تجتذب سوقًا واسعًا“.