هيونداي تكشف النقاب رسميا عن سيارة "Ioniq 5" الكهربائية

أزاحت شركة هيونداي موتورز الستار عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة كليا ”Ioniq 5″، وانطلقت السيارة بتصميم خارجي صغير الحجم، ومساحة داخلية أكثر اتساعا، كما يمكنها قطع مسافة 300 ميل.

وخلال الفترة الماضية، نُشرت العديد من التسريبات حول السيارة، واليوم كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية النقاب عن السيارة رسميا، على أن ينطلق الإصدار الرئيسي ببطارية من الليثيوم أيون بقدرة بطارية 58 كيلو واط في الساعة، ومحرك بالمحور الخلفي بقدرة 160 كيلووات، وقوة 218 حصانا، ويستغرق عزم الدوران في السيارة 8.5 ثانية للانطلاق من 0 إلى 60 ميلا في الساعة.

وتُعد سيارة Ioniq 5، التي ستطرح للبيع في النصف الأول من عام 2021، أول سيارة يتم بناؤها على منصة هيونداي العالمية الكهربائية الجديدة (E-GMP) التي تقول شركة صناعة السيارات إنها ستعمل كأساس لعائلة (EVs) بأكملها المخطط لها.

وتظهر سيارة Ioniq 5 كبداية واعدة لهذا الجهد الكبير من جانب هيونداي، إذ تنطلق السيارة الجديدة بمساحة واسعة في المقصورة الداخلية رغم الحجم الصغير الخارجي لسيارة الدفع الرباعي، مع مقاعد تدعم التمديد مع مساند للساقين لدعم الاسترخاء.

وبالنسبه للمواصفات، يأتى أيضا الإصدار القياسي لسيارة Ioniq 5 الكهربائية بمحرك في المحور الأمامي بقوة 235 حصانا وعزم دوران 446 نيوتن/ متر، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الخاص في الأسواق العالمية بقدرة بطارية 77.4 كيلو واط في الساعة، أيضاً تتوفر ببطارية أصغر بقدرة 72.6-كيلو واط في الساعة، كما تدعم سيارة Ioniq 5 الكهربائية قطع مسافة 300 ميل.

بالإضافة إلى ذلك، ينطلق أعلى إصدار من السيارة بقوة 306 حصان وعزم دوران 446 نيوتن/ متر، وتدعم الانطلاق من 0 إلى 60 ميلا خلال 5.2 ثانية فقط، كما تقدم هيونداي سيارة Ioniq 5 بتقنية الشحن السريع، حيث يمكن أن يتم شحن السيارة من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة فقط، كما يمكن شحن السيارة لمدة 5 دقائق فقط لقطع مسافة 62 ميلا.

لكن هيونداي ملأت المقصورة الداخلية بعدد من المفاجآت المثيرة للاهتمام حقا، إذ تأتي اللوحة الأمامية للسيارة بشاشة معلوماتية بحجم 12 بوصة، مع خدمات هيونداي BlueLink، وتقدم هيونداي السيارة بتقنية الواقع المعزز التي تعمل على تحويل الزجاج الأمامي بالكامل إلى شاشة، كما تأتي السيارة بنظام مساعد قائد السيارة SmartSense، وتطبيق Highway Driving Assist 2 الذي سيدعم تثبيت السرعة التكيفي على الطرق السريعة، ومساعدة لتثبيت السيارة في ممر الطريق أو تغيير المسار، كما تتضمن السيارة ميزة المساعد الذكي لركن السيارة عن بعد.

جدير بالذكر أن هيونداي استخدمت معظم نقاط اللمس الداخلية الأساسية في سيارة Ioniq 5، بما في ذلك: المقاعد، وبطانة السقف، ومقابض الأبواب، والأرضية، ومسند الذراع، من مواد صديقة للبيئة، مثل زجاجة البولي إيثيلين تيريفثالات المعاد تدويرها، والخيوط النباتية، وخيوط الصوف الطبيعي، والجلود المعالجة بيئيا، والطلاء الحيوي من المستخلصات النباتية.

وأخيرا، تهدف هيونداي وشركتها الشقيقة كيا موتورز إلى بيع مليون سيارة كهربائية في عام 2025 في محاولة للاستحواذ على 10 في المئة من سوق السيارات الكهربائية العالمية.