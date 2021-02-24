ابتكار نظارات تسمح للدراجين برؤية ما خلفهم (فيديو)

ابتكر دراج حائز على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية نظارات متطورة من شأنها منح الدراجين أعين إضافية وتمكينهم من رؤية ما خلفهم دون الحاجة لتحريك رؤوسهم.

وقد طور المخترعان ”كالوم سينر“ وعالم الفيزياء ومحترف ركوب الدراجات ”أليكس ماكدونالد“، من خلال شركتهما المسماه ”هايند سايت“، التي تتخذ من ادنبرة مقرا لها، النظارة المبتكرة، وجمعا 100 ألف جنيه إسترليني لبدء المشروع من خلال موقع ”كيك ستارتر“.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تسمح هذه النظارة التي تعمل أيضا كنظارة شمس للدراجين برؤية ما هو أمامهم وما خلفهم عن طريق تحويل التركيز إلى أطرافها بدلاً من إدارة رؤوسهم، ما يساعد على تحسين السرعة والديناميكية الهوائية التي تلعب دورا كبيرا في الفوز بالسباقات.

وتستخدم النظارة التي يبلغ ثمنها 199 جنيها إسترلينيًا، العدسات والمرايا شبه الشفافة لمساعدة الدراج على رؤية ما ورائه دون كاميرات أو شاشات أو استهلاك للطاقة.

ويأمل المطوران أن تجعل نظاراتهما ركوب الدراجات أكثر أمانا وتعطي الرياضيين الآخرين مثل العدائين وغيرهم ميزة تنافسية من خلال إعفائهم من الحاجة لإدارة رؤوسهم وتمكينهم من التركيز أكثر على كل ما يدور من حولهم في آن واحد.

وقال ماكدونالد، إن ”القدرة على النظر خلفك كدراج تتيح لك اتخاذ قرار أكثر ذكاء، لكن إدارة الرأس تعبث بديناميكية الهواء للمتسابق، ولذلك طورنا نظاراتنا“.

يذكر أن نظارات ”هايند سايت“ فازت بسلسلة من جوائز تطوير ريادة الأعمال في عام 2020 بما في ذلك جائزة ”إيدج“ الإسكتلندية.