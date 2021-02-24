غالبيتها تدار من إيران.. شركة تويتر تحذف 373 حسابا

قالت شركة تويتر يوم الثلاثاء إنها حذفت 373 حسابا مرتبطا بروسيا وأرمينيا وإيران بعدما خالفت سياساتها.

وأضافت الشركة أنها حذفت 238 حسابا تجري إدارتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها.

وذكرت تويتر أنها حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا بسبب تضخيم الروايات التي تقوض الثقة في حلف شمال الأطلسي واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر تويتر للحسابات.

وقالت تويتر أيضا إنها حذفت 35 حسابا مرتبطا بأرمينيا لأنها كانت تستهدف أذربيجان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلغي فيها ”تويتر“ حسابات مرتبطة بإيران، ففي يناير الماضي علّق موقع ”تويتر“ حسابا مرتبطا بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وقالت شركة ”تويتر“ حينها إنها لم تعلق الحساب الشخصي لخامنئي، مضيفة أنها علقت حساب (خامنئي_سايت) المرتبط بخامنئي لانتهاكه سياسة ”تويتر“ المتعلقة بالتلاعب والرسائل غير المرغوب بها، خاصة ما يتعلق بإنشاء حسابات مزيفة.

وكان الحساب المرتبط بخامنئي قد نشر صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

وحمل المنشور تصريحا لخامنئي في ديسمبر الماضي قال فيه إن ”الثأر حتمي“، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الإيراني الكبير الجنرال قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في العراق.

وحذف موقع ”تويتر“ في وقت سابق تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها، وربما تهدف إلى ”تلويث دول أخرى“.