إل جي تكشف عن كمبيوتر "LG Gram 360" المتحول.. إليك السعر والمواصفات

كشفت شركة إل جي الكورية الجنوبية عن كمبيوتر محمول “ LG Gram 360 “ المتحول 2 في 1، الذي يتم تشغيله بواسطة معالج Intel Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر، وبحجم 14 أو 16 بوصة، بسعر يبدأ من 1877 دولارًا.

مواصفات كمبيوتر “ LG Gram 360″

يتميز كمبيوتر LG Gram 360 بتصميم فائق النحافة متحول 2 في 1 يدعم الانحناء بزاوية 360 درجة، كما يتميز بهيكل من الألومنيوم، والمغنيسيوم، بمعايير الاختبار MIL-STD، مما يعني أن الجهاز اجتاز 7 اختبارات للصدمات، والغبار، ودرجة الحرارة المرتفعة، ودرجة الحرارة المنخفضة، والاهتزاز، ورذاذ الملح، والضغط المنخفض.

كما يدعم الجهاز معايير EVO من إنتل، أيضًا يتم تشغيله بواسطة معالج Intel Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر مع كرت شاشة Iris Xe مدمجة.

وتقدم LG كمبيوتر LG Gram 360 بحجم 16 بوصة بشاشة IPS مميزة بجودة عرض WQXGA بدقة 2560 في 1600 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما يدعم تغطية لونية DCI-P3 بنسبة 99%، كما يتضمن هذا الإصدار بطارية بقدرة 80 واط، ويصل إلى وزن 1480 غرامًا.

ويحتوى الجهاز على مكبريْ صوت 2 واط مع دعم تقنية HD Audio و DTS: X Ultra، كما يأتي مزودًا بـWi-Fi 6، ومقبس سماعة الرأس، ومنفذ USB 3.1، ومنفذين USB من النوع C.

وبالنسبة للذاكرة، هناك ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت من نوع LPDDR4x مسجلة بسرعة 4266 ميجاهرتز، ووحدة تخزين داخلية NVMe SSD بسعة 256 غيغابايت.

الألوان والسعر

يتوافر كمبيوتر LG Gram 360 بثلاثة خيارات في الألوان، حيث تقدم الشركة الكورية النموذجين باللونين الأسود، والفضي، بينما يتوافر النموذج المميز بحجم 14 بوصة بشكل خاص باللون الأخضر، كما تقدم ”إل جي“ الإصدار المميز بحجم 14 بوصة بسعر 1877 دولارًا، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 16 بوصة بسعر 2011 دولارًا.