منها نقل المحادثات من "واتس آب".. شركة "تلغرام" تضيف ميزات جديدة لتطبيقها (صور)

أطلقت شركة ”تلغرام“ تحديثًا جديدًا لتطبيق المراسلة، يضيف العديد من الميزات التجريبية المهمة.

وشهد تطبيق ”تلغرام“ نموًا كبيرًا في شعبيته خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد أزمة مشاركة ”واتس آب“ لبيانات المستخدمين مع ”فيسبوك“، والتي أدت لانتقال العديد من مستخدمي ”واتس آب“ إلى ”تلغرام“، والمنافسين الآخرين.

وبحسب موقع ”إكس دي إيه ديفيلوبرز“، فإن تحديث شركة ”تلغرام“، الذي يحمل رقم 7.5، يضيف العديد من الميزات والخصائص الجديدة لتطبيق المراسلة، ومن أبرزها توفير خيار يتيح نقل محادثات ”واتس آب“ إلى ”تلغرام“.

وطرحت شركة ”تليغرام“ ميزة تُمكن المستخدمين من إنشاء رمز الاستجابة السريعة ”QR“ لدعوة الأعضاء الجدد للمجموعات بشكل أسرع وأكثر احترافية، كما ستسمح خاصية أخرى لمسؤولي المجموعة بضبط إعداد مؤقت مخصص لحذف رسائل المجموعة تلقائيًا .

ويُمكّن التحديث المستخدمين من تحديد فترة زمنية محددة لاستخدام روابط الدعوة، فضلًا عن الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها، مثل: البريد العشوائي، أو الرسائل التي تحتوي على محتوى عنيف، أو إساءة معاملة الأطفال، أو المواد الإباحية، وغيرها، كما سيتمكن المستخدم من الإبلاغ عن المنشورات المتعددة في وقت واحد.

وأضافت شركة ”تلغرام“ نوع دردشة جديدًا يسمى مجموعة البث ”broadcast group“، يسمح لأعضاء محددين فقط بالدردشة والتعليق، ومن المتوقع أن يتم قريبًا طرح النسخة النهائية من التحديث التجريبي للجميع.