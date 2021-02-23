تصميم بطارية مستدامة من النبات تعمل بكفاءة عالية

طوّر باحثون من قسم الهندسة الكيميائية والطبية الحيوية في جامعة ولاية فلوريدا FSU الأمريكية، طريقةً جديدةً لاستخدام مادة موجودة في النباتات للمساعدة في إنشاء بطاريات صلبة مستدامة، تعمل بكفاءة غير مسبوقة.

وبحسب موقع جامعة ولاية فلوريدا، استخدم الفريق البحثي مركب اللجنين المسؤول عن سماكة جدار الخلية في النبات في إنشاء البطارية.

وقال هوونغ تشونغ الباحث المشارك في الدراسة:“المعركة الرئيسة في علم البطاريات هي في اكتشاف مواد جديدة، واعتمادًا على نوع المواد التي نستخدمها، يمكننا تحسين طاقة وسلامة البطارية بشكل كبير ”.

ولإنشاء نوع جديد من البطاريات الصلبة جمع الباحثون مادة اللجنين النباتية مع مادة بولي إيثيلين جلايكول PEG الصناعية والتي تدخل في العديد من الصناعات.

وتعد مادة البولي إيثيلين جلايكول مرشحًا شائعًا في صنع البطاريات الصلبة، بسبب استقرارها الكهروكيميائي، ولكنها لا تعمل بشكل جيد في درجة حرارة الغرفة، مما يحد من قدرات البطاريات المصنوعة من هذه المادة في شحن الأدوات الإلكترونية بسرعة.

وهنا يأتي دور اللجنين، حيث يحتوي التركيب الكيميائي للجنين على تركيزات عالية من مشتقات مركب البنزين ويسمى ”كحول فينيل بروبانويد“، مما يجعلها مادة قوية، تحافظ على قوة وسلامة البطارية الصلبة، لتعمل بشكل مثالي في درجة حرارة الغرفة، ولجعل البطاريات أكثر استدامة.

وأكد الباحثون أن البطاريات المصنوعة من اللجنين ستكون واعدةً في المستقبل، لذا فإن تحسين أدائها أمر بالغ الأهمية.

ويعد اللجنين رخيصًا ووفيرًا، حيث يتم إنتاج حوالي 50 مليون طن كل عام على مستوى العالم، ومعظم الكمية تُنتج من نفايات صناعة الورق.