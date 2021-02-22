"ناسا": المروحية "إنجينيوتي" ترسل بياناتها بنجاح من المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عن أن المروحية التي أرسلتها إلى المريخ لاستكشاف الكوكب الأحمر من السماء نجحت في مهمتها الأولى، واتصلت بالأرض وتعمل بشكل ممتاز.

وتسمى المروحية ”إنجينيوتي“ (إبداع)، وقد أرسلت إلى المريخ على ظهر مسبار ”برسافيرانس“ (المثابرة) الذي يعادل حجم السيارة، وسيسير على طول فوهة بركان جيزرو بحثا عن آثار الحياة الفضائية القديمة.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تلقت وحدة المراقبة التابعة لوكالة ناسا في جنوب كاليفورنيا أول تقرير حالة من إنجينيوتي في وقت متأخر من يوم الجمعة عبر المركبة الفضائية المدارية ”ريكوناسنس“ (استطلاع)، وهي الخطوة الأولى في مهمة المروحية الاستكشافية.

وبعد أن أظهرت البيانات أن المروحية على ما يرام بعد الهبوط، وستظل متصلة بمسبار المثابرة لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما قبل أن تنفصل وتبدأ رحلتها الأولى.

وأكد الاتصال أن المروحية والصندوق الكهربائي على المسبار الذي ينظم الاتصالات مع الأرض، كانا يؤديان مهامهما كما هو متوقع.

وقال تيم كانهام رئيس مشروع إنجينيوتي إن ”هناك أمرين مهمين نبحث عنهما في البيانات المرسلة، حالة شحن بطاريات إنجينيوتي، وتأكيد أن المحطة الأساسية تعمل كما تم تصميمها، ويبدو أن كليهما يعمل بشكل رائع وبهذا التقرير الإيجابي، سنمضي قدما في شحن بطارية المروحية“.

كان علماء ”ناسا“ قدموا يوم الجمعة صورا مبكرة مذهلة من هبوط مركبة الفضاء الجوالة (برسافيرانس) من بينها صورة ذاتية للمركبة ذات الست عجلات المتدلية فوق سطح الكوكب الأحمر قبل لحظات من الهبوط.

والتقطت هذه الصورة الملونة كاميرا مثبتة على ”الرافعة سكاي“ والتي تعمل بالطاقة الصاروخية والموجودة فوق (برسافيرانس) مباشرة مع هبوط المركبة الفضائية يوم الخميس فوق تربة المريخ.