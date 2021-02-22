وسط طلب هائل.. ازدهار صناعة الرقائق في تايوان يبشر بانتعاش صناعة السيارات

قالت مصادر حكومية في تايوان، إن ازدهار صناعة الرقائق بفضل الإقبال العالمي المتنامي، سيدفع اقتصاد البلاد، في عام 2021 للنمو، بأسرع وتيرة له، منذ 7 سنوات.

وتوقعت الحكومة، أن يؤدي الطلب العالمي على أشباه الموصلات، إلى تعزيز صادرات الجزيرة. وضاعفت الحكومة تقديراتها لنمو الصادرات في 2021، بأكثر من الضعف إلى 9.58٪ من 4.59٪.

وقال مكتب الإحصاء، إن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يتوسع بنسبة 4.64٪ في عام 2021 ، مقارنة بتوقعات بلغت 3.83٪ في أواخر العام الماضي، كما عدّل المسؤولون توسع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بالزيادة إلى 5.09٪.

أشارت الحكومة، إلى زيادة الطلب على أشباه الموصلات التايوانية، كسبب رئيس لرفع مستوى توقعات عام 2021.

وقال تساي يو تاي، مدير قسم الإحصاء بالمديرية العامة للمحاسبة والإحصاء، في إفادة إعلامية، عقب إصدار بيانات يوم السبت، إنه بالنظر إلى المكانة الرائدة لشركات تصنيع الرقائق الرئيسية في الجزيرة، فإن الطلب الخارجي القوي سيعزز الصادرات.

وأضاف تساي: ”لقد قمنا بتحسين توقعاتنا للتصدير بعد أخذ بيانات التصدير لشهر يناير في الاعتبار، بالإضافة إلى حقيقة أن الشركات التايوانية التي لديها منشآت في الصين تستثمر أكثر في الداخل، ومع الأخذ بالاعتبار التغيرات في العرض والطلب العالميين، نتوقع أن يكون نمو الصادرات هذا العام هو الأقوى منذ عام 2017“.

وسعى كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي جو بايدن، براين ديزي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للحصول على مساعدة الحكومة التايوانية في حل نقص الرقائق الذي يعيق تصنيع السيارات الأمريكية. وجاء نداؤه في أعقاب مناشدات سابقة من مسؤولين يابانيين وأوروبيين لمساعدة تايوان في ضمان الإمداد.

وتخطط شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، لزيادة الإنفاق الرأسمالي هذا العام ، إلى ما يصل 28 مليار دولار، للمساعدة في معالجة النقص.