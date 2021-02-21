سامسونغ تخطط لإطلاق ساعة ذكية بنظام "Android Wear"

كشف تسريب جديد خطط شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية بنظام تشغيل Android Wear، بدلا من نظامها الأساسي المعتاد.

وبحسب التسريب الذي نشره المدون التقني الشهير ”Ice Universe“ عبر ”تويتر“ ستكون هذه هي المرة الأولى، التي يستخدم فيها العملاق الكوري نظام أندرويد على أجهزة معصم اليد، بدلا من نظام تشغيل Tizen.

وكشفت تسريبات جديدة أن العملاق الكوري في طريقه لاستبدال نظام تشغيله الخاص في الجيل القادم من الساعات الذكية بنظام ”Android Wear“.

وسرت مثل هذه الشائعات عبر المسرب ”إيفان بلا“ عام 2018، حيث أشار إلى استخدام موظفي شركة سامسونغ لساعات تعمل بنظام ”Wear OS“، إلا أن العملاق الكوري قدم جميع إصدارات الشركة حتى الآن بنظام ”Tizen“.

على صعيد آخر، وفي تصريحات سابقة أكدت سامسونغ أن نظام ”Tizen“ يقدم أداء أفضل في إصدارات الشركة من الساعات الذكية مقارنة بنظام ”Wear OS“ في الساعات المنافسة، لذا مازالت تفاصيل تغيير سامسونغ لنظام تشغيلها الخاص بنظام غوغل غير مؤكدة حتى الآن.

جدير بالذكر، أن هناك بعض التوقعات تشير إلى أن سامسونغ تخطط لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية المميزة بنظام ”Wear OS“ إلى جانب ”Galaxy Watch3″، لذا نترقب المزيد من التفاصيل حول خطط سامسونغ للجيل القادم من تلك الساعات الذكية خلال الفترة القادمة.