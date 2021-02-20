"فولكس فاغن" تبدأ الإنتاج التجريبي لسيارة "ID.5" الكهربائية

أكدت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاغن، أن سيارة ”ID.5″، ستدخل مرحلة الإنتاج الضخم في ألمانيا خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في تغريدة حديثة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنها بدأت إنتاج السلسلة التجريبية الأولى من سيارة ”ID.5″، الكهربائية بالكامل.

ومن المتوقع أن تكون سيارة ”ID.5“ أكثر أناقة من سابقتها ”ID.4″، وليس من الواضح ما إذا كانت شركة فولكس فاغن تخطط لسيارة ”كوبية“ بالمعنى الكلاسيكي (أي رياضية ذات بابين) أو ما إذا كانت أكثر من أربعة أبواب مائلة للخلف أقرب إلى سيارة ”كايين كوبيه“.

وقال ممثل فولكس فاغن لصحيفة ”The Verge“: ”لا توجد خطط“ لإطلاق السيارة في أمريكا الشمالية في الوقت الحالي.

وتتحدى فولكس فاغن بسيارات ”ID“ موديلات شركة تسلا الكهربائية للسيطرة على المبيعات العالمية، حيثُ كشفت العام الماضي عن موديلات ”ID.4″، (الكروس أوفر) لمنافسة سيارة ”Model Y“ من تسلا، ولكنها لن تكون (الكروس أوفر) الوحيدة من شركة فولكس فاغن في باقة السيارات الكهربائية، حيثُ تخطط ”فولكس فاغن“ لرفع مستوى منافستها مع شركة ”تسلا“ بسيارتها ”ID.5“ المرتقبة.

وتمكن بعض المصورين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من التقاط صور للنموذج الأولي الجديد لسيارة فولكس فاغن الجديدة ID.5 الكهربائية بالكامل، أثناء الاختبارات في حلبة نوربورغرينغ الألمانية.

وقي وقتها إن شكل مقدمة السيارة الجديدة، يحاكي النموذج الأولي من طرازات ID.4 الأخرى.