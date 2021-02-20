"أبل" تشتري أجهزة استشعار لسيارتها الكهربائية ذاتية القيادة

أجرت شركة أبل مؤخرا محادثات مع موردين متعددين لأجهزة استشعار LiDAR تناسب المركبات ذاتية القيادة، وفقا لوكالة بلومبرغ.

ونقل تقرير بلومبرغ عن مصادر مقربة من الشركة، أنها تتواصل مع العديد من بائعي أجهزة استشعار السيارة ذاتية القيادة، القائمة على الليزر والتي ستسمح لأجهزة كمبيوتر السيارة برؤية محيطها، ما يعد علامة فارقة نحو تطوير سيارة كهربائية ذاتية القيادة من أبل.

وفقا للتقرير، من المتوقع أن تكون سيارة أبل، التي يُعتقد أنها كانت قيد التطوير لعدد من السنوات بالفعل، سيارة ركاب مستقلة، ستستخدم LiDAR كوسيلة لرؤية ما حولها، كما طورت أبل بشكل مستقل معظم البرامج الضرورية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي اللازمة لسيارتها القادمة.

كما تُعد المناقشات الجارية علامة على أن عملاق التقنية الأمريكي لم يجد بعد موردًا مفضلًا لـlidar، ويحتمل أنها تفكر في مجموعة من الخيارات، بما في ذلك إصدار مخصص بشكل كبير من المستشعر.

وقالت بلومبيرغ إن الموظفين في أبل قد أخبروها سابقًا أن إطلاق سيارة أبل على بعد خمس سنوات على الأقل، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الإنتاج يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من عام 2024، لكنها ستحتاج إلى شريك في الإنتاج، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن تراجع هيونداي وكيا عن الشراكة معها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت شركتا هيونداي وكيا الكوريتان لصناعة السيارات إنهما لا تجريان نقاشات مع شركة أبل بشأن تطوير سيارة ذاتية القيادة، وكانت هيونداي قد ذكرت في السابق أنها تجري محادثات مع أبل لتطوير سياراتها القادمة.

في السياق، تعمل تقنية LiDAR على تحسين قدرات التصوير في الإضاءة المنخفضة وتطبيقات الواقع المعزز في الأجهزة الاستهلاكية واستخدامها لاكتشاف ظروف القيادة والعقبات على الطريق.