"نفيديا" تطلق معالجا مخصصا لإنتاج "البيتكوين"

أطلقت شركة ”نفيديا Nvidia“ الشهيرة بتصنيع المعالجات العالمية معالجا مخصصا لتعدين العملات الافتراضية، مثل البيتكوين.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق الشركة تحديثًا على معالجات ”RTX 30″، والتي تبطئ عملية تعدين العملات الافتراضية، وخاصة إثيريوم.

بحسب موقع ”فيستا باز“، قالت الشركة إن ”التحديث يكشف عمليات التعدين ومن ثم يخفض سرعة المعالجة إلى النصف، وفقا لخوارزميات محددة لمنع العملية“.

وأضافت أن ”الهدف من معالجات RTX 30 هو محبو الألعاب وأصحاب الأعمال الثقيلة، مثل المطورين والمبرمجين ومنشئي المحتوى“.

ووفق الموقع، فإن ”تلك الخطوة تأتي ردا على لجوء معظم المهتمين بالعملات الرقمية إلى معالجات نفيديا الجديدة؛ بسبب قوتها وقدرتها على تحقيق نتائج أسرع من غيرها، وبالتالي المزيد من الأرباح“.

وأدى إقبال حشد من الساعين إلى تعدين العملات المشفرة على أحدث معالجات نيفيديا إلى نفاد المنتج من السوق قبل الوصول إلى محبي الألعاب.

واستجابت الشركة لهذا الوضع بإصدار معالج تعدين العملات الافتراضية أو CMP، الذي صممته خصيصا بهدف تعدين العملات الرقمية، ومنحته قدرات عالية للمهمة دون التركيز على تقنيات معالجة الصور، والتي لا حاجة لها في عملية التعدين.