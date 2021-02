مركبة "برسفيرنس" الأكثر تطورا تهبط على المريخ.. وترسل الصور الأولى

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، الخميس، أن الروبوت الجوال ”برسفيرنس“ حطّ على سطح المريخ، في نجاح مذهل يدشن مهمة ستستمر أعواماً عدة بحثاً عن أدلة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر.

وبأعلى صوتها قالت سواتي موهان المسؤولة عن مراقبة العمليات في ناسا: إن ”الهبوط تأكد“، في عبارة كانت كافية لينفجر فرحاً العاملون في غرفة التحكم في مختبر ”جت بروبلشن“ في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

وحطت المركبة الضخمة في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تحتوي على بحيرة قبل 3.5 مليار سنة، والتي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.

ونشر حساب ”ناسا“ على تويتر الخاص بالمركبة ”برسفيرنس“، أول صورة تلتقطها من سطح المريخ.

وعلق الحساب على الصورة بالقول: ”مرحبا بالعالم. نظرتي الأولى إلى بيتي الأبدي“.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021