خرائط غوغل تُضيف ميزة جديدة خاصة بمواقف السيارات

أبرمت غوغل شراكة مع اثنين من تطبيقات خدمات الدفع الإلكترونية، حتى تتيح لمستخدمي تطبيق الخرائط الخاص بها، دفع رسوم مواقف السيارات بطريقة آمنة وسهلة.

وأفادت عدة صحف ومواقع معنية بالأخبار التكنولوجية، أن شركة غوغل تعاقدت مع تطبيقات شهيرة في مجال الدفع الإلكتروني، وهما ParkMobile و Passport حتى يقوم المستخدمون بالدفع مقابل مواقف السيارات بشكل مباشر، عن طريق تطبيق خرائط غوغل.

وأكد مسؤولو شركة غوغل، أن الميزة الجديدة سيتم طرحها في البداية على أجهزة أندرويد، ويتبعها أجهزة آيفون، وذكروا أنهم -أيضًا- يعملون على توسيع الخدمة لتشمل الركاب في أكثر من 80 مدينة مختلفة، لدفع الرسوم المتعلقة بوسائل النقل العام الأخرى، عن طريق تطبيق الخرائط.

وصرح فيشال دوتا، مدير الإنتاج بخرائط غوغل يوم الأربعاء، أن الركاب سيتمكنون من التخطيط لرحلتهم ودفع الأجرة، دون الحاجة للتنقل بين تطبيقات مختلفة.

وللحصول على الميزة، يضغط المستخدم على زر الدفع مقابل موقف السيارات في تطبيق خرائط غوغل، وبعدها ينتقل لصفحة الدفع غوغل باي، لإدخال بيانات لوحة السيارة ورقم المنطقة الخاصة بموقف السيارات والوقت الزمني الذي يريده.

ويتم خصم النقود، مقابل الخدمة من بطاقات الإئتمان المسجلة على حسابات ”غوغل باي“.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ParkMobile، جون زيجلار، أن المستخدمين اعتادوا على التنقل بين تطبيقات الملاحة ومواقف السيارات، ولكن الخدمة الجديدة التي تقدمها غوغل عبر تطبيق الخرائط، ستدمج الخدمات في تجربة واحدة آمنة وسهلة؛ حيث سيذهب الأشخاص لوجهتهم مع الدفع مقابل خدمات مواقف السيارات.

والجدير ذكره، أن غوغل تعاونت مع ParkMobile منذ الخريف الماضي في مدينة أوستن، تكساس ولكن هذه الخدمة ستتوفر -الآن- في أكثر من 400 مدينة، مثل: واشنطن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وبوسطن، وغيرها.

وفي الآونة الأخيرة، أصدر تطبيق خرائط غوغل العديد من التحديثات، على خلفية تفشي جائحة كورونا حول العالم، منها تقديم معلومات للمستخدمين عن مدى ازدحام القطارات، وعن قيود السفر المفروضة في المدن، وتوقعات متعلقة بعدد الإصابات في المناطق.

وفي الصيف الماضي، أضاف التطبيق بعد اندلاع حرائق الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصية تحذر السائقين من إغلاق الطرق، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات إخبارية، والمعلومات التي تصدرها السلطات المختصة.