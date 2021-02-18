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فيسبوك يقاطع أستراليا ويحذف أي محتو...
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فيسبوك يقاطع أستراليا ويحذف أي محتوى إخباري‎ يتعلق بها (صور)

استيقظ الأستراليون ليجدوا صفحاتهم على فيسبوك خالية من أي أخبار اليوم الخميس، بعد أن حجب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كل المحتوى الإعلامي في تصعيد مفاجئ وكبير

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المصدر: رويترز

استيقظ الأستراليون ليجدوا صفحاتهم على فيسبوك خالية من أي أخبار اليوم الخميس، بعد أن حجب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كل المحتوى الإعلامي في تصعيد مفاجئ وكبير للنزاع مع الحكومة على دفع مقابل المحتوى.

وسرعان ما أثارت الخطوة انتقادات منتجي الأخبار والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة بعدما حذف الموقع -أيضا- الصفحات الصحية الرسمية وتحذيرات السلامة الطارئة وشبكات الرعاية الاجتماعية.

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إلغاء الصداقة

وكتب رئيس الوزراء سكوت موريسون على صفحته على فيسبوك ”تصرفات فيسبوك لإلغاء الصداقة مع أستراليا اليوم، بقطع المعلومات الأساسية عن خدمات الصحة والطوارئ، متعجرفة ومخيبة للآمال“، مستخدما تعبير إلغاء الصداقة الذي يشير لتوقف شخص ما عن متابعة صفحة شخص آخر على فيسبوك.

وقال موريسون: ”ستؤكد هذه الإجراءات فقط المخاوف التي يعبر عنها عدد متزايد من الدول بشأن سلوك شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتقد أنها أكبر من الحكومات وأن القواعد ينبغي ألا تنطبق عليها“.

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وتمثل خطوة فيسبوك انشقاقا عن شركة غوغل المملوكة لألفابت بعد أن شكلتا معا جبهة موحدة لسنوات في حملة ضد القوانين، وهددت الشركتان بإلغاء الخدمات في أستراليا، لكن غوغل أبرمت اتفاقيات مع عدة مواقع إخبارية في الأيام الماضية.

وامتنعت غوغل عن التعليق على قرار فيسبوك اليوم الخميس.

ويلزم القانون الأسترالي فيسبوك وغوغل بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع المواقع الإخبارية أو الخضوع للتحكيم الإجباري للموافقة على مقابل المحتوى الإخباري.

واعتبر فيسبوك في بيان أن القانون، المتوقع أن يقره البرلمان خلال أيام، ”يسيء كثيرا فهم“ العلاقة بينه وبين الناشرين، مضيفا أنه واجه خيارا صعبا بين الامتثال أو حظر المحتوى الإخباري.

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فيسبوك يقاطع أستراليا ويحذف أي محتو...
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سعوديون يسجلون بداية تساقط الثلوج على تبوك (فيديو وصور)

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المصدر: إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو وصورا لبدء تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، إذ وثق عدد من المواطنين مقاطع من مناطق الظهر وعلقان وجبل اللوز.

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