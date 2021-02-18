علوم وتقنية

ابتكار كاميرا ثورية ترصد سرطان الأم...
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ابتكار كاميرا ثورية ترصد سرطان الأمعاء (صور)

طور علماء بريطانيون كاميرا ثورية عالية التقنية للحمام قادرة على رصد سرطان الأمعاء، بعد وضعها في المرحاض لتسجيل الملاحظات. يعمل الجهاز الذي يتم تثبيته في المرحاض

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

طور علماء بريطانيون كاميرا ثورية عالية التقنية للحمام قادرة على رصد سرطان الأمعاء، بعد وضعها في المرحاض لتسجيل الملاحظات.

يعمل الجهاز الذي يتم تثبيته في المرحاض والمسمى ”أوت سنس“ (OutSense)، تقنيات تصوير متقدمة لمسح فضلات المستخدم بحثا عن آثار الدم، والتي تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

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وفقا لموقع ”فيستا باز“، تنقل الكاميرا البيانات إلى تطبيق على الهاتف الذكي، والذي يستخدم خوارزمية الذكاء الاصطناعي لتوفير النتائج التي يمكن مشاركتها تلقائيا مع الطبيب في غضون دقائق.

وإذا تم رصد علامات المرض، قد يوصي الطبيب بإجراءات فحص إضافية مثل: منظار القولون، الذي يبحث عن علامات سرطان الأمعاء، وتشير النتائج الأولية إلى أن الجهاز دقيق بنسبة تصل إلى 90٪ في اكتشاف النزيف.

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ولاستخدام ”أوت سنس“، يجب على المستخدم تشغيل التطبيق أولا على الهاتف الذكي قبل قضاء الحاجة، ليتصل التطبيق تلقائيا بالكاميرا المثبتة في الحمام، والتي تقوم بمسح فضلات المستخدم باستخدام عملية تسمى التصوير البصري متعدد الأطياف.

والتي ترصد أطيافا ضوئية أكثر مما يمكن رؤيته بالعين البشرية؛ ما يؤدي إلى تكوين صورة ثلاثية الأبعاد بدلا من مجرد صورة للسطح؛ ما يساعد الجهاز على رصد بقع الدم الخفية التي هي صغيرة جدا ولا تستطيع العين المجردة رصدها.

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وقال ديفيد كروسبي، رئيس قسم الوقاية وأبحاث الكشف المبكر في أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن هذا الجهاز لديه القدرة على اكتشاف 9 حالات من أصل 10 يكون فيها الدم موجودا في عينة البراز.

وفي حين لا يزال الجهاز قيد الاختبار الأولي، يأمل مطوروه في الحصول على الموافقة على الجهاز في المملكة المتحدة في العامين المقبلين.

 

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ابتكار كاميرا ثورية ترصد سرطان الأم...
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تقرير: راموس أقرب لتجديد عقده مع ريال مدريد

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن سيرجيو راموس بات أقرب من أي وقت مضى لتجديد عقده مع ريال مدريد، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع ”ديفينسا سنترال“ حصريا.

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