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علوم وتقنية

بعد 50 عاما.. العثور على كرة غولف م...
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بعد 50 عاما.. العثور على كرة غولف مفقودة على القمر

قال علماء إنهم تمكنوا من تحديد موقع كرة الغولف التي فقدها رائد الفضاء آلان شيبارد على سطح القمر. في فبراير/ شباط 1971، ضرب قائد بعثة أبولو 14، ثالث بعثة مأهولة

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

قال علماء إنهم تمكنوا من تحديد موقع كرة الغولف التي فقدها رائد الفضاء آلان شيبارد على سطح القمر.

في فبراير/ شباط 1971، ضرب قائد بعثة أبولو 14، ثالث بعثة مأهولة لوكالة ”ناسا“ تهبط على القمر، كرتي غولف على سطح القمر.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سقطت إحدى الكرتين في حفرة، وقيل إن الأخرى فُقدت وربما تكون قد قطعت أميالا على سطح القمر بسبب ضعف الجاذبية.

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والآن عثر الباحثون على الكرة المفقودة بعد إعادة بناء بعض صور موقع هبوط ”أبولو 14″، التي يشير موقعها إلى أن ضربة آلان لم تكن ناجحة كما كان يعتقد.

وأظهرت الصور أن الكرة الأولى سقطت في حفرة على بُعد 24 ياردة من موقع إطلاقها في حين وصلت الثانية على بعد 40 ياردة فقط.

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وقام متخصص الصور أندى سوندرز، بتعزيز دقة صور المهمة القمرية، وجمع الصور التي التقطها الطاقم، للعثور على الكرة المفقودة منذ حوالي 50 عاما.

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