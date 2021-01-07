تطوير نظام ذكي يسمح للأشخاص بالتواصل مع أحبائهم المتوفين

تقدمت شركة مايكروسوفت بطلب للحصول على براءة اختراع لنظام جديد يُطلق عليه Ghostbot، يمكنه العمل على الأجهزة الذكية مثل ”اليكسا“ مساعد أمازون الذكي و ”غوغل نيست“ الذي يتيح فرصة التحدث مع الأشخاص المتوفين.

يعتمد نظام Ghostbot على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مشاركات ومنشورات الأشخاص المتوفين على وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائلهم وتسجيلاتهم الصوتية والفيديوهات القديمة؛ لإنشاء ردود وإجابات واقعية منهم؛ وذلك من أجل أن يخلقوا حالة من التواصل بين الأحياء وبين أحبائهم المتوفين.

وتنص براءة الاختراع التي تطالب بها مايكروسوفت على استخدام البيانات الاجتماعية للأشخاص المتوفين، وإنشاء سجل خاص بهم لتدريب روبوت المحادثة على التفاعل مع الشخصيات المحيطة، بالإضافة لاستخدام التقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد لإنشاء صورة حية للمتوفى ”الهولوغرام“.

وسيتمكن الأشخاص الأحياء من تحميل معلوماتهم وصورهم حتى يتمكنوا من تبادل الحديث مع أحبائهم الموجودين في القبور.

يشار إلى أنه في وقت سابق، قام مغني الراب كاني ويست بإهداء زوجته هولوغرام لوالدها المتوفى، وبالفعل ظهر روبرت كارداشيان المتوفى منذ 17 عامًا بالصوت والصورة، في مقطع فيديو تبلغ مدته دقيقتين ونصف الدقيقة، وهو يتحدث مع ابنته ويعايدها ويذكر تفاصيل حياتها.