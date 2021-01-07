سامسونغ تعرض 4 مشاريع C-Lab للحياة في زمن كورونا

تعرض شركة سامسونغ الكورية الجنوبية مشاريع وتجارب (C- Lab) في معرض (CES 2021) من 11 إلى 14 يناير، وهي تعكس هذا العام واقع البقاء في المنزل بسبب وباء فيروس كورونا.

وتقدم سامسونغ 4 مشاريع قيد التنفيذ من برنامجها الداخلي (C – Lab Inside)، كما تشارك في هذا الحدث 17 شركة ناشئة مدعومة من (C-Lab Outside)، وهو برنامج تسريع الشركات الناشئة من سامسونغ.

وتركز مشاريع (C-Lab Inside) الذي بدأ عام 2012، هذا العام، على المنتجات والخدمات الشخصية التي تلبي أنماط الحياة المتنوعة، وتخدم أنماط حياة المستهلك الفريدة.

والمشاريع الجديدة هي (EZCal)، وهو تطبيق محمول يقوم تلقائيا بمعايرة جودة صورة تلفزيون، و(Air Pocket)، وهو جهاز محمول لتخزين الأكسجين يمكنك ارتداؤه بصفته قناعا على وجهك، و(Scan & Dive) وهو جهاز إنترنت الأشياء من أجل تصنيف الأقمشة والتوصية بالعناية المثلى، و(Food & Sommelier) وهي خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل أنواع الطعام.

وتشارك في معرض (CES 2021) لأول مرة هذا العام، الشركات الناشئة المحلية التي احتضنتها سامسونج بالتعاون مع مركز (Daegu) للاقتصاد الإبداعي والابتكار ومركز (Gyeong-buk) للاقتصاد الإبداعي والابتكار.