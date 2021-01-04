يبدو كسفينة فضاء.. منزل ذكي يمنحك تجربة "مساكن المستقبل" (صور)

طرحت شركة ”نيسترون“ السنغافورية، منزلها الذكي، بسعر 52 ألف دولار، والذي يعكس بمحتواه الداخلي التطور المستقبلي للمساكن.

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وأطلقت الشركة على منزلها اسم (Cube Two)، وهو مؤثث وجاهز للانتقال للعيش فيه بشكل كامل.

ونشرت الشركة معلومات وصورًا للنموذج الأولي من المنزل الذكي، الذي تبلغ مساحته 263 قدمًا مربعًا، وهو جاهز للطلب المسبق.

وبحسب تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“، فإن المنزل يبدو من الخارج وكأنه منزل متنقل على العربات، لكنه منزل مزود بمساعد ذكاء اصطناعي.

ويحتوي المنزل الذكي على غرفة معيشة ومطبخ وحمام وغرفة نوم ومنضدة بار، إضافة إلى فتحة في السقف لدخول ضوء الشمس.

وتقول الشركة السنغافورية إن المنزل الذكي (Cube Two) يزيد المساحة الصالحة للاستخدام بنسبة 15% مقارنة مع المنزل التقليدي، كما يأتي معظم الأثاث ضمن السعر الأساسي.

ويشتمل أثاث المنزل على شفاط ومغسلة في المطبخ، وطاولة لتناول الطعام، وأريكة في غرفة المعيشة، ورف سرير، إلى جانب خزانة ملابس ومنضدة في غرفة النوم، بينما يحتوي الحمام على دش ورفوف مناشف وحوض.

ويتميز المنزل بأن كل أجهزته الكهربائية ذكية ومتصلة مع بعضها، مثل الغسالة والثلاجة والمكيف والموقد وغيرها، وحتى مصابيح الإضاءة المدمجة، وكلها ترتبط بمساعد ذكي مركزي يتحكم في كل هذه الأجهزة.

وبحسب ”بزنس إنسايدر“، فإن المنزل يبدو وكأنه كسفينة فضاء تقريبا، بالنظر إلى تكامل الذكاء الاصطناعي والأثاث الأبيض الأنيق.

ويتوفر (Cube Two) للطلب المسبق ويبدأ بسعر 52000 دولار ، مع تكاليف إضافية للأجهزة الكهربائية الإضافية والتخصيصات الأخرى، فيما يكلف الشحن إلى الولايات المتحدة 8000 دولار إضافية.