"أبل" تحذف تطبيقا من متجرها يروج لحفلات سرية خلال إغلاقات كورونا

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أزالت شركة أبل من متجرها تطبيقا يسمح بتنظيم حفلات خاصة حتى في حالة الإغلاق الكامل في أثناء وباء فيروس كورونا. ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني، سمح تطبيق Vibe