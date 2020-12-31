"أبل" تحذف تطبيقا من متجرها يروج لحفلات سرية خلال إغلاقات كورونا

أزالت شركة أبل من متجرها تطبيقا يسمح بتنظيم حفلات خاصة حتى في حالة الإغلاق الكامل في أثناء وباء فيروس كورونا.
ووفقا لموقع ”ذا فيرج“ التقني، سمح تطبيق Vibe Together للأشخاص بالترويج للحفلات الخاصة والسرية غير القانونية خلال عمليات الإغلاق المختلفة المفروضة في أجزاء متعددة من العالم.
وتضمن شعار التطبيق على موقعه الرسمي -الذي تم حجبه أيضا خلال الساعات الماضية- عبارة ”أخرج المتمرد فيك.. ابدأ الحفلة“.
ويقدم التطبيق منصة تسمح للمستخدمين بتنظيم حفلات سرية والترويج لها. وحصل الأشخاص الذين سُمح لهم بحضور الحفلة، على العنوان قبل ساعتين من بدء الحدث.