يصيب هدفه من مسافة 70 كم.. مدفع أمريكي يحطم رقما قياسيا في الدقة (فيديو)

نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تحطيم الرقم القياسي في إصابة هدف بعيد المدى بمدفع خارق، من مسافة 70 كيلومترا.

وحطم المدفع الخارق الرقم القياسي لأطول إصابة بعيدة المدى بمدفع موجه، في اختبار رماية في ولاية أريزونا.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، حقق السلاح إصابة دقيقة لهدف على بُعد مسافة 65 كيلومترًا في مارس من العام الجاري.

وتم تطوير السلاح الخارق بهدف التمكن من قصف مواقع العدو من مسافة آمنة، بما يتجاوز نطاق أي ضربات انتقامية محتملة.

وتمكن المدفع في الاختبار الأخير في أريزونا من التفوق على آخر إنجازاته، وإصابة هدف على بُعد 70 كم، محطما بذلك الرقم القياسي، وقال الجيش الأمريكي إن المدفع الخارق الجديد سيكون جاهزًا للنشر في ساحة المعركة بحلول عام 2023.

وقال العميد جون رافيرتي، الذي يقود مشروع تطوير المدفعية بعيدة المدى: ”لا أعتقد أن خصومنا لديهم القدرة على إصابة هدف بدقة على بعد 70 كم“.

وحقق السلاح الرقم القياسي في أريزونا في المحاولة الثالثة، حيث كانت الرياح قوية للغاية في المحاولة الأولى، في حين فشلت المحاولة الثانية بسبب عطل غير محدد.

ويختبر السلاح التجريبي تصميمًا جديدًا لقذيفة المدفعية الموجهة والمعروفة باسم Excalibur S، التي تجري عليها البحرية الأمريكية تجارب أيضا.

وتم تجهيز قذائف Excalibur S التي طورتها شركة ”رايثيون“، وهي شركة مقاولة دفاعية مقرها الولايات المتحدة، بنظام تحديد المواقع، الذي يسمح للجيش بتعقب مسار القذيفة بدقة حتى يتمكن من ضرب الأهداف المتحركة بدقة.