مايكروسوفت تكشف سعر وموعد إطلاق Xbox Series X

كشفت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية، الأربعاء، عن سعر منصة الألعاب القوية Xbox Series X ، كما أعلنت عن موعد إطلاقها في الأسواق العالمية.

وقالت الشركة في بيان لها عبر الصفحة الخاصة بمنصة Xbox Series X إن موعد الإطلاق سيكون في 10 نوفمبر القادم بسعر 499 دولارا أمريكيا، وهو التاريخ ذاته المقرر لإطلاق النسخة المخففة والأرخص من المنصة المسماة Xbox Series S.

وفتحت ”مايكروسوفت“ الباب من أجل التقدم للطلب الأولي على منصة Xbox Series X اعتبارا من سبتمبر الجاري، وستوفر الشركة المنصة عبر برنامج Xbox All Access.

وأوضحت الشركة أن برنامج Xbox All Access يتيح للمستهلكين شراء المنصة بالتقسيط خلال مدة 24 شهرا، وفيها يمكن للمستخدم دفع 39.99 دولار أمريكي شهريا للحصول على المنصة، واشتراك في خدمة Xbox Game Pass Ultimate، وخدمة Xbox Live.

وستوسع ”مايكروسوفت“ برنامج Xbox All Access الخاص بها قبيل موسم العطلات، وستدمج خدمة EA Play في خدمة Xbox Game Pass Ultimate وبرنامج Xbox All Access.

وتشمل خدمة EA Play أكثر من 60 عنوانا من ألعاب شركة EA الشهيرة، ويشمل ذلك: لعبة FIFA 20، ولعبة Titanfall 2.

يشار إلى أن برنامج Xbox All Access من مايكروسوفت سيكون متاحا في 12 بلدا عند إطلاق منصتي Xbox Series X، و Xbox Series S في 10 نوفمبر القادم، وهذه الدول هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، وكوريا الجنوبية، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وسيتوفر البرنامج في دول أخرى خلال عام 2021.