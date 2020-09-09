"أوبر" تتجه لجعل أسطول سياراتها يعمل بالكهرباء بالكامل

أعلنت شركة ”أوبر“ أنها تتجه لجعل كل مركبة على منصتها العالمية لمشاركة التنقلات تكون كهربائية بحلول عام 2040.

وتأتي خطة أوبر بعد سنوات من الانتقادات من قبل جماعات حماية البيئة ومسؤولي المدن بشأن التلوث والازدحام الناجمين عن مركبات الركوب ودعوات تحويل أسطول المركبات إلى كهربائية.

وتعهدت بالمساهمة بمبلغ 800 مليون دولار حتى عام 2025 لمساعدة السائقين على التحول إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات.

ويشمل ذلك الخصومات على المركبات المشتراة أو المستأجرة من شركائها من شركات صناعة السيارات.

وأقامت ”أوبر“، التي لديها 5 ملايين سائق في جميع أنحاء العالم، بحسب إحصائية في فبراير، شراكات مع جنرال موتورز، وتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي.

وقالت الشركة إن 800 مليون دولار تشمل خصومات على الشحن ورسوما إضافية للأجرة للسيارات الكهربائية والهجينة، التي ستعوض تكلفتها جزئيا من خلال رسوم صغيرة إضافية تُفرض على العملاء الذين يطلبون “رحلة خضراء”، أي صديقة للبيئة.

وأوضحت أن المركبات على منصة التنقلات الخاصة بها في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، ستكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، مستفيدة من الدعم التنظيمي والبنية التحتية المتقدمة في تلك المناطق.