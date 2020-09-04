Candela Seven أول قارب كهربائي طائر في العالم

كشفت شركة في سويسرا، اليوم الجمعة، عن أول قارب سريع يعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، يمكنه الطيران فوق الأمواج، وهو ما سيساعد على تقليل الطاقة والضوضاء ودوار البحر.

وظهر القارب الكهربائي الطائر، واسمه Candela Seven، لأول مرة في بحيرات سويسرا، حيث تصل سرعته إلى 55 كيلومترًا في الساعة، عندما ترفعها الرقائق عن الماء، في حين يؤكد المصنعون أن القارب يسير بسلاسة وسرعة أكثر من غيره من القوارب.

وقال مصنعو القارب الفريد: إن الرقائق تقلل من الاحتكاك مع الماء وتأثير الأمواج التي تضرب القارب، مما يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 80 % مقارنة بالقوارب العادية التي تعمل بالديزل وتوسع نطاق المركبة إلى 90 كم.

ويحمل القارب المصنوع من ألياف الكربون أيضًا جهاز كمبيوتر على متنه يقوم تلقائيًا بضبط أوضاع الرقائق 100 مرة في الثانية لتقليل التدحرج ودوار البحر.

وقال المستورد السويسري كريستيان فوجيل: ”لأننا لا نملك أي موجات تضرب القارب، فليس لدينا أي ارتطامات، ولديك حقًا رحلة هادئة“.

وكانت القوارب الكهربائية العادية، حتى الآن، تميل إلى التضحية إما بالسرعة أو النطاق بسبب حدود سعة بطارياتها.

وسلمت شركة Candela Speed Boat السويدية، ومقرها ستوكهولم، مصنعة القارب، 16 نسخة منه هذا العام، إلا أن أول نموذج منه ظهر فعلياً على بحيرة ”لوسيرن“ هذا الأسبوع، وتأمل الشركة في حشد أعمال جديدة من خلال جولة أوروبية.

وقال فوغل: إن القارب الذي يكلف نحو 250 ألف يورو (296 ألف دولار) سيكون مناسبا للمدن الواقعة على ضفاف البحيرة في سويسرا، مثل زيورخ ولوسيرن وجنيف.

وأضاف: ”يمكن للناس استخدامه للتنقل عبر البحيرات أو للرحلات اليومية.. يمكنك قيادة هذا بضمير نظيف من وجهة نظر بيئية، وهو أمر ممتع للغاية.