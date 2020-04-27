واتساب تسجل انخفاضًا حادًا في عدد الرسائل المعاد توجيهها

أكدت شركة "فيسبوك" مالكة تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، أن عدد الرسائل المعاد تحويلها بين مستخدمي البرنامج، تقلص بنسبة 70% عالميًا، بعد قرار الشركة تقييد هذه الخدمة قبل أسابيع.

وبدأت شركة "فيسبوك" تقييد إرسال الرسائل المعاد تحويلها بين مستخدمي "واتساب" وعددهم قرابة 2 مليار مستخدم، منذ 7 أبريل الجاري، ليصبح تحويل الرسائل متاحًا إلى شخص واحد فقط، أو مجموعة في المرة الواحدة، بدلًا من 5 أشخاص.

وقال ناطق باسم الشركة، في بيان: "أدخلنا سابقًا حدًا لمشاركة الرسائل المعاد توجيهها بشدة إلى دردشة واحدة فقط، ولاحظنا انخفاضًا على الصعيد العالمي بنسبة 70% في عدد الرسائل المعاد توجيهها بشكل كبير، والمرسلة على واتساب منذ إدخال هذا الحد الجديد".

وأضاف: "يساعد هذا التغيير في الحفاظ على واتساب، كمكان للمحادثات الشخصية والخاصة، وإن الخدمة ملتزمة بالقيام بدورها في معالجة الرسائل الفيروسية".