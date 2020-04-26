اكتشاف 19 كويكبا غريبا مختفية في النظام الشمسي منذ بلايين السنين

رصد علماء الفلك كويكبات خارجية استوطنت النظام الشمسي منذ فترة طويلة، ومع ذلك بقيت غير منظورة حتى تم الإعلان عن اكتشافها هذا الأسبوع.

ووفقا لدراسة نُشرت هذا الأسبوع في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، وعرضتها شبكة "سي أن أن، "اليوم الأحد، فإن مجموعة الكويكبات هذه والتي تتوزع بين نجوم نظامنا الشمسي، ظلت مخفية منذ مليارات السنين.

و أشار تقرير " سي أن أن " إلى أن المرصد الجنوبي الأوروبي التقط صورة لسديم الكركند، ويظهر فيها الغاز والغبار يحيطان بالنجوم الصغيرة في نظامنا الشمسي.

19 كويكبا من منظومة أخرى

ووفقا للباحثين، ف. ناموني و ماريا هيلينا اللذين أجريا النموذج الرقمي لمحاكاة طفولة نظامنا الشمسي، فإن هذه الكويكبات ال 19 الغريبة تم التقاطها من نظام نجمي آخر عندما كانت الكواكب تتشكل في نظامنا الشمسي.

ولم تتوفر صور للكويكبات المكتشفة حديثًا، والتي تدور حول الشمس وبين المشتري ونبتون، لكن الباحثين يتصورون أنها تشبه الكويكبات، المسماة ماتيلد، التي تم تصويرها في وكالة ناسا في عام 1997.

وقال البيان الرسمي لهذا المستجد الكبير "إن اكتشاف مجموعة كاملة من الكويكبات المختفية بين النجوم هو خطوة مهمة في فهم أوجه التشابه والاختلاف الفيزيائي والكيميائي بين الكويكبات المولدة بالنظام الشمسي وبين النجوم، وإن هذا الاكتشاف سيوفر مزيدا من الأدلة حول الولادة المبكرة للشمس، وكيف حدث التقاط الكويكبات بين النجوم، والدور الذي لعبته هذه الكويكبات في إثراء النظام الشمسي كيميائيا.