الإمارات تعلن إنجاز أهم مراحل إطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ (صور)

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ.

جاء هذا في سلسلة تغريدات كشف خلالها التفاصيل النهائية لمشروع "مسبار الأمل" الإماراتي لاستكشاف كوكب المريخ.

بحمد الله تم انجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين في عملية استغرقت ٨٣ ساعة من العمل المتواصل..مسبار الأمل للمريخ قريبا pic.twitter.com/qbSlyPxMhM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2020

وقال محمد بن راشد في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل.. مسبار الأمل للمريخ قريبا".

رغم ظروف توقف السفر عالميا، ورغم الاحترازات الصحية العالمية..ما زال مهندسونا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا..تم تطوير المسبار في أقل من المدة المعتادة عالميا (ست سنوات فقط من عشرة ) .. وبنصف الكلفة .. والهدف إطلاقه في يوليو وفق الجدول المعتمد pic.twitter.com/BJFyyGokMK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2020

وتابع: "رغم ظروف توقف السفر عالميا، ورغم الاحترازات الصحية العالمية.. ما زال مهندسونا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا.. تم تطوير المسبار في أقل من المدة المعتادة عالميا (ست سنوات فقط من عشرة).. وبنصف الكلفة.. والهدف إطلاقه في يوليو وفق الجدول المعتمد".

مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء ... الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط ... بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون .. وبأن لا شيء مستحيل .. وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء.. pic.twitter.com/44S9H09xzF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2020

واستكمل أن "مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء.. الوصول للمريخ لم يكن هدفه علميا فقط.. بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون.. وبأن لا شيء مستحيل.. وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء".

وكان خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات قد أعلن في 16 يوليو/ تموز 2014، عن إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر خلال السبع سنوات القادمة.