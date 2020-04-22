إطلاق "لابتوب" مع أسرع شاشة في العالم بمقاس 13.3 انش

أطلقت شركة "رازر" الشهيرة، جهاز حاسب آلي محمول لابتوب، يدعى Blade Stealth 13 نسخة 2020. قالت، إنه يأتي مع أسرع شاشة في العالم، بمقاس 13.3 إنش.

وقالت الشركة في بيان تناقلته المواقع التقنية، إن النموذج الجديد سيحل محل طراز GTX الذي صدر العام الماضي، ويبدأ بسعر 1799 دولارًا، وسيكون متاحًا في الربع الثاني من عام 2020.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن الجهاز الجديد هو أول لابتوب رقيق الحجم Ultrabook يأتي مع شاشة مقاس 13.3 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ، مقارنة بشاشات 60 هرتز في الموديلات السابقة.

ويتميز الجهاز، بأنه سيتوفر مع طراز بشاشة دقتها 4K موجه لمنشئي المحتوى، وتمتاز شاشة الحاسوب أيضًا، بأنها تغطي 100% من طيف الألوان الرئيسية sRGB.

أشاد المراجعون في أواخر 2019 بسسلسلة Blade Stealth واصفين إياها بأنها أقوى جهاز محمول على الإطلاق.

وكان تركيب هذه الأجهزة القوية في هيكل رفيع، إنجازًا كبيرًا لشركة Razer التي تمكنت أخيرًا من جعل اللابتوب Blade Stealth جهاز كمبيوتر محمولًا للألعاب.