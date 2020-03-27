القوات الفضائية الأمريكية تطلق صاروخها الأول نحو الفضاء‎

أطلقت القوات الفضائية الأمريكية، أول صواريخها للفضاء من قاعدة في ولاية فلوريدا، عقب تأسيسها العام الماضي.

وقالت القوات الفضائية في تغريدة على ”تويتر“، إن الصاروخ الذي يحمل أقمارا صناعية للاتصالات، جرى إطلاقه الخميس، من قاعدة كيب كانيفرال في فلوريدا.

بدوره قال الجنرال جون ف. طومسون، رئيس مركز أنظمة الفضاء والصواريخ في كاليفورنيا، إنه جرى إرسال الصاروخ ”أطلس الخامس“ إلى الفضاء رغم وباء كورونا المستجد، الذي يجتاح معظم دول العالم بينها الولايات المتحدة.

وأوضح أن الصاروخ انطلق حاملا معه أقمارا يبلغ وزنها 6 آلاف و168 كيلوغراما.

يشار إلى أن قيادة القوات الفضائية تأسست رسميا في ديسمبر/ كانون الأول 2019، مع مصادقة الرئيس دونالد ترامب على مشروع الموازنة الدفاعية لعام 2020.