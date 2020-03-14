يعود لـ 1976.. بيع كمبيوتر نادر بـ 460 ألف دولار في مزاد (صور)

بيع كمبيوتر Apple-1 نادر يعود إلى عام 1976 بسعر قياسي في مزاد علني في مدينة بوسطن هذا الأسبوع.

وكان كمبيوتر Apple-1 أول جهاز يتم تطويره تحت اسم شركة ”أبل“ من قبل مؤسسي الشركة ”ستيف جوبز“ و“ستيف وازنياك“ وتم طرحه عام 1976.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بِيع الكمبيوتر الذي يعمل بالكامل، بـ 459 ألف دولار في المزاد، إلى جانب مجموعة تخص مصمم منتجات أبل ”جيري مانوك“.

واحتوت المجموعة على جهاز ”ماكينتوش بور بوك“ موقع من قبل ستيف جوبز، تم بيعه مقابل 12600 دولار، وشعار أبل النيون مقابل 1915 دولارا، كما تم بيع ساعة من حملة إعلانات ”فكر بشكل مختلف“ للعلامة التجارية مقابل 1375 دولارا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة المزادات: ”إن Apple-1 ليس مجرد أعجوبة براعة الحوسبة المبكرة، بل المنتج الذي أطلق ما هو اليوم واحدة من أكثر الشركات قيمة ونجاحا في العالم“.

وتم تصميم Apple-1 في الأصل ليتم بيعه لهواة الإلكترونيات وأعضاء ما يسمى نادي ”بالو ألتو هومبرو للكمبيوتر“، ومع ذلك، أصبحت الآلة واحدا من أول أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى لحام من قبل المستخدم.

وفي المجموع، تم إنتاج حوالي 200 جهاز Apple-1، باع منها جوبز وفوزنياك ما مجموعه 175، وتم شراء هذا الجهاز من قبل متجر ”سوفت وير هاوس“ للكمبيوتر في غرب ميشيغان في الثمانينيات، وعرض فيه قبل أن ينتهي به المطاف في التخزين، ثم انتشله خبير Apple-1 ”كوري كوهين“ وعرضه في المزاد العلني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.