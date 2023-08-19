إيلون ماسك: "إكس" ستلغي خاصية حظر الحسابات

قال إيلون ماسك إن منصة "إكس" (تويتر سابقاً) ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى، في خطوة أخرى مثيرة للجدل للشركة التي اشتراها العام الماضي.

وتسمح خاصية الحظر على منصة "إكس" لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

وأضاف ماسك في منشور على المنصة، أنه "سيتم إلغاء الحظر باعتباره خاصية، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة"، موضحا أن "إكس ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء".