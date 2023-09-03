هل يكون الذكاء الاصطناعي الحل لخفض البصمة الكربونية للتكنولوجيا؟‎

إن كانت مراكز البيانات قوام عالمنا الرقمي، فإن تزايد انتشارها يطرح تحديا بيئيا كبيرا وسط المخاوف حيال البصمة الكربونية للقطاع التكنولوجي، فهل يأتي الحل من الذكاء الاصطناعي؟.

الحقيقة أن التحدي هائل، إذ من المتوقع بحلول 2025 أن يستهلك هذا القطاع 20% من الكهرباء التي يتم توليدها في العالم وأن يصدر 5,5% من إجمالي انبعاثات الكربون.

ومع تزايد الاستخدامات والتطبيقات التي تستهلك كميات متزايدة من الكهرباء، قد تتسارع الوتيرة أكثر. إلا أن تكييف الخوادم يجب أن يتمّ الآن، في وقت يجري تعديلها لمواءمة حاجات الذكاء الاصطناعي، في ما وصفه مسؤول في مجموعة غوغل بأنه "نقطة تحول لا نشهدها سوى مرّة على مدى جيل في عالم المعلوماتية".

سباق لتحقيق كفاءة الطاقة

يجري تطوير الأدوات للذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "جي بي تي 4" لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، و"بالم 2" الذي طورته مجموعة غوغل للبوت "بارد"، عبر مرحلتين هما "التدريب" و"الوضع في الخدمة"، وكلاهما مستهلك للطاقة.

واكتشف باحثون من جامعة ماساتشوستس، قاموا بتدريب هذه الأدوات، في 2019 أن تدريب واحد من هذه النماذج يصدر انبعاثات توازي انبعاثات خمس سيارات خلال مجمل دورة حياتها.

وخلصت دراسة مشتركة لغوغل وجامعة بيركلي مؤخرا، إلى أن تدريب الروبوت التوليدي "جي بي تي 3" تسبب بانبعاثات كربونية قدرها 552 طنا، وهو ما يوازي انبعاثات سيارة تسير مليوني كيلومتر.