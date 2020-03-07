من تطهير المستشفيات لإعداد الطعام.. روبوتات الصين تحارب كورونا (صور)

كان من آثار تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، وإصابة الآلاف به، أن لجأت السلطات الصحية إلى استخدام الروبوتات لتجنب المزيد من الإصابات البشرية بالإضافة للحد من انتشاره، وذلك من خلال إسناد أعمال قد تمثل خطورة على البشر في مثل هذا التوقيت، مثل وظائف التنظيف وإعداد الطعام والتواجد بالشارع.

وقد وصل عدد الوفيات الناجمة عن توغل فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والذي نشأ في مدينة ووهان بالصين إلى أكثر من 3300، فيما تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس أكثر من 97 ألف شخص.

في 30 يناير/كانون الثاني، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية بشكل رسمي، وقد أدى الفيروس إلى تعطيل السفر في جميع أنحاء العالم، وإلغاء الرحلات الجوية إلى جانب إقامة مناطق العزل والحجر الصحي، وإغلاق مدن بأكملها في الصين وإيران وإيطاليا.

وبحسب التقارير المتداولة، يتواجد الفيروس التاجي الآن في كل قارة من قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الحالات في الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

كل هذه الإجراءات دفعت الدولة الأكثر إصابة في العالم – الصين- للاستعانة بأجهزة الروبوت الذكية كبديل عن الإنسان الذي أصبح معزولا تماما داخل إما الحجر الصحي أو بإرادته المنفردة داخل منزله.