3 آلاف متقدم للدفعة الثانية من برنامج الفضاء الإماراتي‎

المصدر: أ ف ب

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، يوم الثلاثاء، أن أعداد المتقدمين لبرنامج الفضاء الإماراتي وصلت إلى أكثر من 3 آلاف من الرجال والنساء الإماراتيين.

ومن المقرر أن يتم غلق باب التسجيل للدفعة الثانية من البرنامج في 31 آذار/ مارس الحالي، لتبدأ بعدها إجراءات اختيار رائدي الفضاء القادمين في كانون الثاني/ يناير 2021.

وبينت الإحصائيات أن 17% من المتقدمين هم من الطيارين، و31 بالمئة من المهندسين و28 بالمئة مهندسات.

وعلى مستوى المؤسسات، سجلت مجموعة ”طيران الاتحاد“ والقوات المسلحة الإماراتية وشرطة دبي أكبر عدد من المتقدمين.

وبلغ متوسط أعمار المسجلين للدفعة الثانية 28 عاماً، بينما بلغ عمر أصغر المتقدمين 17 عاماً وأكبرهم 60 عاماً.

كما أوضح المركز أن أغلب طلبات التسجيل وافدة من أبوظبي ودبي والشارقة.

وعاد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الذي دخل التاريخ لكونه أول مواطن من دولة عربية يقيم في محطة الفضاء الدولية، في الثالث من تشرين الأول/اكتوبر إلى الأرض بعد مهمة استمرت ثمانية أيام.

وأمضى المنصوري ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية منذ وصوله في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر.