تعرف على قدرات كاميرا غلاكسي Z Flip الفائقة (فيديو)

يعتبر هاتف غلاكسي Z Flip القابل للطي هو هاتف عام 2020، وعلى الرغم من أنه قد لا يحتوي على جميع الأجراس والصفارات الموجودة في الهواتف الذكية الرائدة لعام 2020، إلا أنه أفضل بكثير من موتورولا رازر الجديد، الذي يحوي معالجًا متطورًا.

ويحتوي الجزء الخلفي لهاتف غلاكسي Z Flip على مستشعرين 12 ميغابكسل مقترنين بعدد f / 1.8 ، 27 ملم (قياسي) و f / 2.2، 12 مم (متناهية الصغر)، بينما تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابكسل بعدد f / 2.4 ،26 مم، جميع أجهزة الاستشعار الثلاثة قادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K 60 / fps.

ولإعطاء المستخدمين فكرة عن قدرة الكاميرات في Samsung Galaxy Z Flip، نشر موقع phandroid تجربة بالتقاط أكثر من 70 صورة وفيديو لتوضيح القدرات الهائلة لكاميرا هاتف غلاكسي Galaxy Z Flip.

وبخلاف ذلك، يحتوي الجهاز على رقاقة Qualcomm Snapdragon 855 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت و256 غيغابايت وشاشة ديناميكية AMOLED مقاس 6.7 بوصة وكاميرا 12 ميغابكسل في الخلفية وكاميرا واحدة بدقة 10 ميغابكسل في المقدمة وبطارية تبلغ 3300 مللي أمبير في الساعة.

ويوجد أيضًا شاشة بحجم 1.06 بوصة على الجزء الخارجي من الهاتف والتي ستكون بمثابة شاشة خارجية عند طيها.