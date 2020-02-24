مايكروسوفت تكشف عن مواصفات جهازها ”Xbox Series X“ (صورة)

كشفت شركة ”مايكروسوفت”، اليوم الاثنين، عن مواصفات جهازها ”Xbox Series X“، الذي طار انتظاره.

ويتميز جهاز ”Xbox Series X“ بوحدة معالجة الرسوميات 12 تيرا فلوبس، وهو ضعف قدرة Xbox One X و8 أضعاف Xbox One الأصلي.

وتجعل تلك المعالجات أداء جهاز ”Xbox Series X“ قدرة أعلى من معظم معالجات الرسومات المتوسطة من AMD و Nvidia، وهي قفزة رائعة لمنصة تشغيل الألعاب.

ويؤكد هذا التطور أن أجهزة Xbox و PS5 التالية ستتفوق على أجهزة Xbox One X وPlayStation 4 Pro.، ووفقا لموقع ”ذا فيرج“.

وقال رئيس شركة إكس بوكس فيل سبنسر: ”يقدم Xbox Series X قفزة نوعية في المعالجة والرسومات، حيث يتميز بالتقنيات المتطورة التي تؤدي إلى عدد أكبر من الإطارات في الثانية وتكوين عوالم أكبر وأكثر تطوراً، وتجربة غامرة تختلف عن أي شيء موجود في منصات الألعاب الحالية“.

وسيتضمن جهاز ”Xbox Series X“ وحدة معالجة مركزية مصممة خصيصًا استنادًا إلى بنية معالجات Zen 2 و Radeon RDNA 2 من AMD، كما تستخدم مايكروسوفت أيضًا وحدات تخزين NVMe SSD على أجهزتها، والتي تعد بزيادة سرعة التحميل وتحسين كل جانب من تجربة اللعب تقريبًا.

وسوف تدعم ”Xbox Series X“ أيضًا الألعاب ذات جودة 8k ومعدلات الإطارات البالغة 120 في الثانية في الألعاب.

وتقول ”مايكروسوفت“ إنها دخلت في شراكة مع منتدى HDMI ومُصنعي أجهزة التلفزيون، لتسريع أداء الألعاب وتطوير معدل تحديث متغير (VRR)، الذي من شأنه أن يقلل من تأخير أوامر الإدخال وعرض الألعاب على أجهزة التلفزيون.

وأكدت الشركة أن الأجهزة ستتضمن ميزة ”استئناف سريع“، والتي طرحت مايكروسوفت ميزة مماثلة لها على جهاز Xbox One لاستئناف الألعاب، ولكنها تعد الآن بالسماح لمالكي Xbox Series X باستئناف ألعاب متعددة بعد تعليقها، والذي سيكون تحسنًا كبيرًا يمكن المستخدم من التبديل بين الألعاب ومتابعة اللعبة من حيث توقف.

وتعد مايكروسوفت بمشاركة مشاركة المزيد من التفاصيل حول Xbox الجديد معك في الأشهر المقبلة.