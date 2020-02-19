وفاة لاري تيسلر مبتكر تقنية ”النسخ واللصق“ في الحاسوب

توفي عالم الكمبيوتر الأمريكي لاري تيسلر، مخترع تقنية ”النسخ واللصق“.

وأعلن الصحفي والكاتب التقني المتخصص لوك دورميل، مساء الأربعاء، وفاة تيسلر عن عمر يناهز 74 عامًا.

وولد عالم الكمبيوتر العام 1945، ودرس علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، وعمل لدى شركة ”زيروكس“ المصنعة للطابعة في بدايات حياته العملية.

وابتكر تيسلر تقنية ”النسخ واللصق“ في الكمبيوتر، في سبعينيات القرن الماضي، وهي تقنية تستخدم الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

واستعان عملاق الإلكترونيات الأمريكي ”آبل”، بتيسلر العام 1980، وبقي هناك إلى العام 1997، حيث شارك في تصميم نماذج الحاسوب المكتبي ”ليزا“ و“ماكنتوش“، إضافة إلى مشاركته بتطوير نظام التشغيل نيوتن MessagePad، الذي مثل دخوله إلى السوق في العام 1993 فشلًا تجاريًا.

وترك لاري تيسلر ”آبل“ في العام 2001، لينضم إلى ”أمازون“ قبل التوصل إلى عقد مع ”ياهو“ حتى العام 2005، ومنذ العام 2009 أنشأ شركته الخاصة التي أصبح من خلالها مستشارًا مستقلًا.