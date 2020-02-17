ابتكار سوار يمنع الأجهزة الذكية من التنصت عليك (فيديو)

أصبحت مشكلة خرق الخصوصية والتجسس من أكبر الأمور التي تقلق المجتمع اليوم، إذ تعرضت شركات التكنولوجيا الكبرى للانتقادات بسبب تنصت أجهزتها على المستخدمين، ولكن الآن ابتكر مجموعة من العلماء سوارا من شأنه منع أي ميكرفون من التصنت عليك متى أردت.

وطور فريق من علماء جامعة ”شيكاغو“ الأمريكية، سوارا متطورا مزود بـ 23 سماعة ترسل إشارات فوق صوتية لمنع كل الأجهزة من التنصت على محادثاتك.

وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، على الرغم من أن الجهاز يصدر إشارات فوق صوتية لا يمكن للأذن البشرية سماعها، إلا أنها تشوش الميكروفونات وتمنعها من التقاط ما يدور من حولها ويمنع التسجيلات الصوتية.

دمج الفريق هذا الجهاز في سوار أسموه ”سوار الصمت“، لأنه يستخدم إيماءات مرتديه الطبيعية التي تحدث أثناء التحدث لزيادة فعالية الجهاز، ويمكن للجهاز الموضح في الفيديو تشويش الميكروفونات المدمجة في المساعد الذكي مثل اليكسا وسيري وغيرهم.

ووجد الباحثون أن الجهاز القابل للارتداء فعال بنسبة 96 % في تشوش أجهزة التنصت في المنطقة المحيطة، وأشاروا إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال نموذجا أوليا إلا أنه يمكن تصنيعه تجاريا مقابل 20 دولارًا فقط.

وقال ”بن تشاو“، أستاذ علوم الكمبيوتر: ”أصبحنا اليوم محاطين بأجهزة ذكية مزودة بميكروفونات وهذا جزء من التطور، ولكن يجب علينا أن ندرك أن هذا الأمر قد يكون خطيرا علينا أيضا“.

وقال الأستاذ ”بيدرو لوبيز“، الذي ساهم في التصميم: ”من السهل جدا تسجيل محادثات الأشخاص هذه الأيام والتصنت عليهم، وهذا الجهاز يمثل وسيلة دفاع مفيدة، فعندما يكون لديك شيء خاص تود قوله، يمكنك تنشيطه في لحظات، وعندما يسجل شخص ما محادثتك ويحاول تشغليها لن يسمع سوى ضوضاء“.