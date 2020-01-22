شاهد.. أول سيارة أجرة كهربائية دون عجلة قيادة ودواسات (صور)

كشفت شركة ”كروز“ التابعة لشركة ”جنرال موتورز“ عن أول سيارة أجرة ذاتية القيادة بدون عجلة قيادة أو دواسات.

تعتمد السيارة الكهربائية والتي تم كشف النقاب عنها يوم الثلاثاء في معرض في ”سان فرانسيسكو”، بدلاً من ذلك على أجهزة استشعار ومحرك كهربائي في شق طريقها حول المدن المزدحمة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تتسع سيارة ”أوريجين“ لـ 4 ركاب في وقت واحد، على الرغم من أن عميلًا واحدًا سيكون قادرًا على استدعائها للركوب مثل خدمات مشاركة السيارات ”أوبر“ و“ليفت“.

وستحاول سيارة الأجرة التي تم تطويرها بالشراكة مع هوندا، الوفاء بوعد الشركة بتوفير خدمة أكثر صداقة للبيئة.

وقال ”دان أمان“ المدير التنفيذي للشركة إن الشركة تطمح لأن تكون السيارة منتجا خاصا يشتريه الناس، ستكون جزءًا من خدمة مشاركة السيارات، ووسيلة نقل متاحة للجمهور في المدن لتقليل الانبعاثات الضارة.

وفي غياب ميزات السيارة التقليدية، تعمل مجسات السيارة على تتبع المسار المختار، ومراقبة حركة المرور، ولكن الشركة لم تكشف بعض التفاصيل الرئيسية، بما في ذلك متى ستكون خدمة تشارك السيارات متوفرة وعدد المركبات التي ستكون في أسطولها.