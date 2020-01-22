شاهد ”أصغر سيارة طائرة في العالم“ بطيار بشري (صور)

بدأت شركة يابانية تدعى SkyDrive Inc في إجراء رحلات تجريبية لسيارتها النموذجية الطائرة مع طيار بشري، والتي تعد أصغر سيارة طائرة في العالم.

وتأمل الشركة أن تكون قادرة على تقديم عرض عام كامل للسيارة في وقت لاحق هذا الصيف، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

تجرى الرحلات التجريبية في منشأة داخلية محمية في مركز طيران الأبحاث التابع للشركة خارج ناغويا في اليابان.

كان هناك عدد من الرحلات الجوية التجريبية السابقة، ولكن تم إجراؤها جميعا عن طريق جهاز التحكم عن بعد وليس برفقة طيار بشري.

ووفقا لتقرير نشر في The Asahi Shimbun، تأمل الشركة أن تكون السيارة جاهزة للإصدار المحدود من التجزئة في وقت مبكر من عام 2023، والإنتاج الضخم بحلول عام 2026.

وتم تأسيس SkyDrive بوساطة مهندسين سابقين من شركة ”تويوتا“ العالمية وهم يعتزمون أن تكون سيارتهم ”أصغر طائرة طيران في العالم“.

في عام 2017، منحت تويوتا الشركة حوالي 350 ألف دولار (أو 40 مليون ين) للمساعدة في تطوير سيارات الطيران.

وقالت الشركة إنها لن تفصح عن الكيفية التي تسير بها الرحلات التجريبية حتى الآن، ولكنها تقول إن الأمور تسير على ما يرام لمواصلة القيام بها.

في حين إن التصورات الخاصة بالسيارة الطائرة تقدم مقصورة نحيفة ولامعة بأربعة مراوح أفقية على نمط الطائرات دون طيار في كل زاوية، تبدو مركبة الاختبار أشبه بسيارات ”جو كارت“.

يبلغ طول النموذج الأولي حوالي خمسة أقدام بفضل شريط القوائم وطوله أقل قليلا من 12 قدما وعرضه 12 قدما.

وتأمل الشركة أن تساعد المركبات الطائرة في تخفيف الازدحام المروري ، خاصة في المدن الكبرى المزدحمة مثل طوكيو.

وتعتقد الشركة أيضا أن مركبات الطيران قد تكون مفيدة في مهام البحث والإنقاذ وخلال حالات الطوارئ.

وتستهدف الشركة سرعات قصوى تبلغ 62 ميلا في الساعة أثناء وجودها في الهواء و93 ميلا في الساعة أثناء الاقتراب من الأرض.

وتقول الشركة إن السيارة سوف تكون قادرة على السفر على ارتفاع يصل إلى ثلاثة أقدام عن الأرض.