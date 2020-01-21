لأول مرة.. علماء يصورون ترابط وانفصال الذرات (فيديو )‎

نجح العلماء لأول مرة في تصوير عملية ترابط وانفصال الذرات على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل، والذي يقدر بأنه أقل من عرض شعرة الإنسان بنصف مليون مرة.

باستخدام طرق الفحص المجهري المتقدمة، قام فريق من الباحثين في المملكة المتحدة وألمانيا بتصوير الرابطة الكيميائية بين ذرتين من الرينيوم، ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُظهر الفيديو الذرتين كنقطتين باللون الأسود وهما ترتبطان وتنفصلان.

الذرات هي لبنات البناء الأساسية في العالم، وتتحكم حركتها وتفاعلاتها في كل شيء من حولنا، فهي مسؤولة عن الانفجارات والعمليات الكيميائية داخل جسم الإنسان وكيف تُولد الطاقة الشمسية، والآن، نجح العلماء في تسجيل هذا التفاعل على مقياس ذري.

وقال الدكتور ”كيتشنج تساو“، باحث مساعد في جامعة ”أولم“ في ألمانيا، والذي نفذ تجربة التصوير: ”كانت حركة الذرتين معا واضحة للغاية، مما يدل على وجود رابطة بينهما“.

وأضاف: ”من المهم الإشارة إلى أنه مع تحرك الذرتان إلى أسفل الأنبوب النانوي، تغير طول الرابطة، مما يشير إلى أن الرابطة تصبح أقوى أو أضعف حسب البيئة المحيطة بالذرات“.

وكان تصوير الروابط الكيميائية للذرات خلال اندماجها وانفصالها مباشرة تحديًا كبيرًا نظرًا لحجمها المجهري، إذ استخدم الفريق طريقة تسمى مجهر الإرسال الإلكتروني (TEM)، والتي تتضمن تسليط شعاع عالي الطاقة من الإلكترونات على عينة رقيقة للغاية.

وقال البروفيسور ”أندريه خولبيستوف“، أستاذ المواد المجهرية بجامعة نوتنجهام: ”بمجرد ترابطهما، بدأت الذرتان تهتزان، مما شوه شكلها الدائري لتصبح بيضاوية وتمتد الرابطة بينهما، وفي النهاية، انفصلت الذرات وتوقفت الاهتزازات، ولكن بعد ذلك بقليل ترابطت معًا مرة أخرى، مما أدى إلى إعادة تكوين جزيء Re2“.

يعتقد الفريق أن المجهر الإلكتروني قد يصبح طريقة عامة لدراسة التفاعلات الكيميائية، على غرار طرق التصوير الطيفي المستخدمة على نطاق واسع في مختبرات الكيمياء، والتي تستخدم أشعة الضوء.