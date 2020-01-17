عدسات ذكية بتقنية الواقع المعزز تتيح رؤية أفضل للعالم (صور)

نجحت دراسات الواقع المعزز الجديدة التي تقوم بها شركة أمريكية ناشئة تُدعى ”موجو فيجن“ ومقرها كاليفورنيا، بعد عقود من مشاهدة التكنولوجيا الرائعة بأفلام الخيال العلمي، بتقديم نموذج أولي شبيه بتلك التكنولوجيا عبارة عن عدسة ذكية مدمجة بالعين.

وتمنح العدسة اللاصقة الذكية مستخدميها رؤية ليلية في الظلام، وكذلك تعمل كواجهة خاصة فائقة السرية لحياتك الرقمية، فيما قالت الشركة إن ”تقنية العرض الصغيرة التي وعدت بها، ستغطي كل شيء من أجندة مواعيدك إلى الرسائل العاجلة“.

وتعتمد ”موجو فيجن“ على وضع شاشة صغيرة داخل العدسة – تقول عنها إنها أكثر أجهزة العرض الجزئي كثافة في العالم، كما أن الإلكترونيات الدقيقة المصاحبة لها تناسب كل ما تحتاجه لعرض الواقع المعزز في عدسة واحدة.

ويقول مطورو الأنظمة في الشركة إن ”الهدف هو شاشة توضع بالعدسة لا يستطيع سوى مرتديها رؤيتها، سترى العالم من حولك من خلال عدسة غير شفافة نظرة سريعة جانب العين ستمكنك من إظهار مجموعة من الرموز؛ التي يمكنك اختيار أحدها من خلال التحديق فيها للحظة“.

ويؤكدون: ”بهذه الطريقة، يمكنك استدعاء معلومات في الوقت المناسب مثل جدول مواعيدك أو الرسائل والتنبيهات أو قائمة المهام لديك أو اهتماماتك في البحث عن شيء ما“.

كما أن برمجيات العدسة ستكون ذكية بشكل كاف لتستكشف السياق أيضا، بحيث لا تتخلل رؤيتك بيانات غير ضرورية، وذلك عبر ما يطلق عليه ”الحوسبة غير المرئية“، وهي وسيلة ”للبقاء على اتصال مع عالمنا ومحيطنا واتصالاتنا، كل ذلك دون تشتيت انتباه الجهاز“.