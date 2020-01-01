4 ميزات جديدة يضيفها ”واتس آب“ في 2020

يُخطط ”واتس آب“ لإضافة بعض الميزات الجديدة إلى تطبيق الدردشة الذي يحظى بشعبية كبيرة في 2020، بما في ذلك الوضع المظلم الذي طال انتظاره والرسائل النصية التي تحذف بعد ساعة، سواء كنت قد قرأتها أم لا، وغير ذلك.

وألقت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الضوء على الإضافات الجديدة والتي بناء عليها قام التطبيق بوقف تشغيله على العديد من النظم التشغيلية بدءًا من مطلع العام.

وضع الظلام Dark Mode

يُشاع الحديث عن هذه الميزة منذ 18 شهرا، ويتطلع واتس آب إلى إنشاء مظهرين محتملين جديدين – واحد باللون الرمادي، والآخر باللون الأسود، وهو الوضع الذي سيعمل كموفر للبطاريات لأولئك الذين يستخدمون هواتف ذكية تعمل على شاشات OLED التي تعمل باللمس.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون الكثير عن هذه الميزة، فيقوم Dark Mode بتبديل أجزاء من واجهة المستخدم التي تكون عادة بيضاء باللون الرمادي أو الأسود، وتم تصميم لجعل شاشة الهاتف الذكي أقل سطوعا عند استخدامه في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة الأخرى واستهلاك عمر البطارية لساعات قليلة عند استخدامه على الهاتف الذكي مع لوحة OLED.

المسح الذاتي للرسائل

يبدو أن واتس آب يعمل على ميزة جديدة مستوحاة من SnapChat والتي ستتيح لك تعيين مؤقت على نصوصك، حيث يمكنك إرسال رسائل تمسح نفسها بنفسها بعد مرور وقت معين.

وبمعنى أدق، سيتم ضبط وقت معين لحذف الرسائل المرسلة، بحيث تختفي كل رسالة نصية أو صورة أو مقطع فيديو بعد ساعة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة، إنها طريقة ممتعة للتأكد من أنك لن تُطارد بواسطة النصوص أو مقاطع الفيديو أو الصور التي ترسلها إلى فرد أو مجموعة.

ومن الواضح أن واتس آب لا يزال يعمل بجد على هذه الميزة، ولم تعلن عن خطط لتقديم الميزة، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نشاهد العرض النهائي للميزة.

الإعلانات الواردة

بينما يبدو أن التطبيق المملوك لموقع فيسبوك يعتزم تطبيق مجموعة كبيرة من الميزات والقدرات الجديدة، سيكون هناك أيضًا بعض الإعلانات في التطبيق لأول مرة.

ولحسن الحظ، فإن الإعلانات لن تأتي إلى نوافذ الدردشة نفسها، بدلا من ذلك، سيتم تشغيل الإعلانات بين الشرائح على حالات واتس آب.

كتيبات التسوق

يجلب واتس آب كتالوجات التسوق إلى تطبيق WhatsApp Business الخاص به، البرنامج، وهو عبارة عن تطبيق مصمم لمساعدة العملاء على التواصل مع الشركات أو ممثلي خدمة العملاء باستخدام نفس الأدوات التي يوفرها تطبيق الدردشة العادي، وهو متاح في جميع أنحاء العالم.

ولكن في الوقت الحالي، يدعي واتس آب أن الميزة الجديدة مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على الظهور بشكل أكثر احترافية على التطبيق، إذا لم يكن التاجر قادرا على تقديم كتالوج عبر الإنترنت يحتوي على جميع عناصره، فيجب على أداة واتس آب الجديدة أن تتيح له تقديم كتالوج مصمم بشكل جميل لكل شيء في المتجر دون بذل الكثير من الجهد – أو البرمجة – من جانبهم.

بدأت كتالوجات التسوق على WhatsApp Business في الظهور في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا والهند وإندونيسيا والمكسيك، ولكن بالنسبة إلى أي شخص آخر في العالم، فهذه ميزة من ميزات 2020 – لذا ترقبوا التحديث القادم إلى تطبيقك قريبًا.

وكان قد أعلن ”واتس آب“ أن التطبيق سيتوقف عن العمل في الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل ”ويندوز“.

وقال بيان واتس آب: ”لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر التطبيق في متجر مايكروسوفت بعد 1 يوليو 2019“.

كما سيتوقف واتس آب أيضًا عن العمل على العديد من هواتف أندرويد الذكية وأجهزة آي فون في الأشهر القادمة.