شاحنة خردة فضائية لتنظيف مدار الأرض من الأقمار الاصطناعية القديمة (فيديو)

خصصت وكالة الفضاء الأوروبية ESA 130 مليون دولار لبناء شاحنة خردة فضائية لتنظيف مدار الأرض من الأقمار الاصطناعية القديمة.

حصل المشروع على تمويل مبدئي بقيمة 13 مليون دولار، وبدعم من الحكومة البريطانية سيبدأ المهمة الضخمة المتمثلة في التخلص من الآلاف من الأقمار الصناعية القديمة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اختارت وكالة الفضاء الأوروبية شركة سويسرية ناشئة تدعى ”كلير سبيس“ لمهمة تنظيف مدار الأرض المزدحم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول مهمة لها في عام 2025.

وصممت شركة ”كلير سبيس“ مركبة فضائية مُسيرة، من شأنها أن تعمل كشاحنة خردة، لاستهداف جزء من صاروخ وكالة الفضاء الأوروبية الذي يطفو على ارتفاع 435 ميلًا فوق الأرض منذ عام 2013.

وتخطط الشركة لإطلاق الشاحنة الفضائية نحو هدفها، قبل أن تمسكه بآلية مصممة خصيصًا لهذه الوظيفة، ثم تبدأ في سحبه نحو الأرض، لتحترق المركبة وحمولتها في الغلاف الجوي.

وقال ”لوك بيجويت“ مؤسس ”كلير سبيس“ ورئيسها التنفيذي: ”هذا هو الوقت المناسب لمثل هذه المهمة، فقضية الحطام الفضائي أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فاليوم يوجد ما يقرب من ألفين من الأقمار الاصطناعية النشطة في الفضاء وأكثر من 3 آلاف من الأقمار الاصطناعية المعطلة“.

ومن المقرر أن يزداد عدد الأقمار الاصطناعية بمقدار كبير، مع وجود خطط لإطلاق مجموعات كبيرة من الأقمار الاصطناعية.

وأضاف لوك: ”هناك حاجة واضحة لشاحنة خردة متخصصة في إزالة الأقمار الاصطناعية المعطلة من هذه المنطقة التي تشهد حركة مرور كبيرة“.

ويأمل المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، ”يان وورنر“، أن تمهد مهمة ”كلير سبيس وان“ الطريق لصناعة جديدة لإزالة الحطام من المدار، وقال: ”تخيل مدى خطورة الإبحار في أعالي البحار إذا كانت جميع السفن التي غرقت على مدار التاريخ لا تزال فوق الماء، هذا هو الوضع الحالي في المدار، ولا يمكن أن يستمر“.