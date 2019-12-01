السيسي: مصر مستعدة لإطلاق منصة رقمية أفريقية على غرار ”علي بابا وأمازون“

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر، وإن الدولة تتحرك بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي نريد أن نمضي فيه.

جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح السيسي أن ”مصر سوق كبيرة تضم 100 مليون نسمة، والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح، ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية“.

وأعرب عن استعداد مصر لـ“التعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارة رقمية في أفريقيا مماثلة لموقعي أمازون وعلي بابا العالميين، بما يدعم التجارة الرقمية في مصر وأفريقيا“، معربًا عن سعادة مصر باستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي للبريد الذي يعقد لأول مرة في أفريقيا.

وأشار السيسي إلى أن ”مصر تسعد دائمًا بأن تكون منصة معارض تخدم الإنسانية والبناء والسلام والتقدم، كما أنّ مصر ستقدم كل التسهيلات لتحسين أدائها في المجالات المختلفة“.

ورحب الرئيس السيسي بكل الشركات والمتخصصين المشاركين في معرض القاهرة للاتصالات، متمنيًا لهم النجاح في فعاليات المعرض والمؤتمر.

وافتتح الرئيس المصري، اليوم الأحد، الدورة 23 لـ مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ”كايرو آي سي تي ٢٠١٩“، وهو الملتقى الذي يعقد سنويًا تحت رعايته.